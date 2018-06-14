徐榛蔚遭控涉賄選 花蓮地檢署分案偵辦

（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫昨天告發花蓮縣長傅崐萁發送印有自己和徐榛蔚照片的白米給縣民，涉嫌違反選舉罷免法、圖利一案，今天經花蓮地檢署已分案並偵辦。

民進黨花蓮縣長參選人劉曉玫昨天召開記者會，並向台灣高等檢察署提出告發，指稱花蓮縣長傅崐萁以政府公款招標，把印有自己和中國國民黨花蓮縣長參選人徐榛蔚照片的白米發放給縣民，涉嫌違反選舉罷免法、圖利一案，經花蓮地方法院檢察署剪報分案，由檢察長黃和村指派專責檢察官指揮偵辦。

花蓮地檢署今天發布新聞稿指出，今天已分案深入調查，確認相關行為是否違法。並呼籲各行政機關人員切勿利用行政資源為特定參選人助選、行銷，或使選民有賄選、助選聯想之不當行為，一旦有任何疑似賄選行為，必定分案究辦。