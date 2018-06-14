褒忠花鼓文化節　16日登場

今年取名「花鼓粽情舞樂天」的褒忠花鼓文化節，將於週六（16日）晚間熱鬧登場，今年活動以「吃粽慶端午」、「花鼓鬧猜猜」、「星光耀褒忠」為三大主軸，除了現場發放肉粽供民眾享用外，還有精彩的花鼓表演、眾星雲集的歌星之夜及豐富的摸彩活動，歡迎鄉親來褒忠看花鼓、吃肉粽、慶端陽！

記者會於今(14)日舉行，由褒忠鄉長張政國率領諸位貴賓以擊鼓氣勢開場，為花鼓節活動揭開序幕！象徵突破傳統、勇於創新，週末晚會除了花鼓表演外，還邀請了董育君、甲子慧、陳隨意、謝宜君等眾多知名台語歌手，共同推廣花鼓文化，帶給觀眾耳目一新的表演！

褒忠鄉因諧音「包粽、包中」，深受大家喜愛，今年活動也承襲傳統，鄉內志工媽媽集結在鄉公所前廣場，包了二萬五千顆粽子，除晚會當天供民眾享用外，也餽贈給鄉內獨居老人及低收入戶，愛心做公益！一名志工媽媽表示，自己包的肉粽都是真材實料，餡多味美。

褒忠鄉每年舉辦的花鼓節是雲林縣數一數二的大型文化活動，活力跳躍的花鼓陣也是村民傳達對褒忠鄉的認同，及懷抱故鄉情懷的一種方式。鄉長張政國表示，希望藉由花鼓節的舉辦，凝聚在地鄉民情感、幫助弱勢團體，也藉此告訴大家，褒忠這個小城鎮，是個處處充滿人文氣息的好地方！

