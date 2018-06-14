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〈動力-KY展望〉輝達新晶片帶動 Q4可望為營收高

鉅亨網2018/06/14 15:07
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電競顯示卡散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 董事長許文昉今 (14) 日表示，上半年營收表現亮眼，累計前 5 月合併營收 6.44 億元，年增 77.79%，創歷年同期新高；展望下半年，隨著輝達 (NVIDIA) 發表新一代繪圖晶片帶動需求，第 4 季可望為營收高峰期。

動力 - KY 為國內電競顯示卡散熱風扇的龍頭廠商，全球電競 PC 領導品牌大廠均為其主要客戶，在全球電競產業蓬勃發展、AI 雲端運算平台設備快速成長趨勢下，全球高速運算電腦 (HPC) 需求大幅成長，推升高效節能風扇成長，今年維持穩健成長、優於同業毛利率表現。

許文昉指出，今年多款大型電競遊戲的上線人數大幅成長，輝達 (NVIDIA) 也預計下半年發表新一代繪圖晶片，微星、技嘉、華碩及美商艾維克 (EVGA) 等系統廠，同樣計劃推出新款電競顯卡與高階電競 PC，預期將可帶動新一波強勁的成長力道。

展望下半年，許文昉表示，動力 - KY 上半年營收亮眼，第 2 季持續強勁成長淡季不淡，累計前 5 月合併營收 6.44 億元，年增 77.79%，創歷年同期新高。

而輝達 (NVIDIA) 新晶片考量時間、效率等因素，因此發表時間難以掌控，目前預估會落在第 3 季末到第 4 季出貨，動力 - KY 指出，若持續供給舊晶片，估計第 3 季傳統旺季還是會旺，而輝達新晶片出貨帶動，第 4 季可望衝上營收高峰期。 

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台股盤後－美升息態度轉鷹 ...〈動力-KY展望〉三箭齊發...

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