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台股盤後－美升息態度轉鷹 電金權值股遭空襲 重挫1

鉅亨網2018/06/14 15:05
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台股今 (14) 日遭遇美國升息 1 碼，加上預告下半年還要升息 2 次，等於全年升息 4 次高於預期，電金權值股全面遭空襲，電子三雄台積電、鴻海及大立光跌幅均超過 2%，金融股及被動元件族群也湧現賣壓，僅 MOSFET 及風電族群相對抗跌，尾盤又出現賣盤摜壓，終場大跌 159.23 點，以 11013.98 點作收，險守 11000 點大關，成交值 1645.65 億元。

以中小型股為主的櫃買則是震盪走低，儘管多次企圖拉回到平盤，但終場下跌 0.29 點，以 157.58 點作收，跌破 10 日線，成交值 420.7 億元。

台股類股今天呈現跌多於漲，其中跌幅最重的是其他電子類股，跌幅達 2.1%，造紙、半導體跌幅也超過 2%，電機機械、紡纖、金融、塑膠、汽車、電子零組件、光電、橡膠、化學、油電燃氣、貿易百貨等也跌逾 1%，鋼鐵、水泥、通信網路、資訊服務、電腦設備、建材營造、其他類、生醫、電子通路、航運等也均收黑。

至於逆勢上漲類股，則僅有電器電纜、觀光、玻陶。

電子三雄走勢全面走跌，包括台積電、鴻海及大立光跌幅均超過 2%，其中台積電一口氣失守 5 日線、10 日線、月線及年線，鴻海也跌破月線及季線，至於股王大立光昨天才站上年線，今天又失守。

被動元件族群今天呈現個股表現，股后國巨在平盤上下震盪，但尾盤仍難逃賣壓摜壓，下跌逾 4%，也拖累光頡、越峰、興勤、禾伸堂、智寶、立隆電走跌，華容今遭分盤交易，終場也以跌停作收。

金融股也是一片慘綠，包括元大金、富邦金、台新金、中信金、國泰金、玉山金、華南金、開發金等，跌幅也均超過 1%。

至於 MOSFET 則成為資金避風港，尼克森及大中亮燈漲停，富鼎漲幅也逾 8%。風電概念股也由中鋼構漲停帶頭，包括世紀鋼、華新、春雨等漲幅均超過 1%。

分析師王信傑表示，台股今天因為美國升息超乎預期，市場擔憂資金將回流美國，因此出現近期少見的長黑，不過今天成交值並沒有爆量，表示市場其實雖有擔心，但還沒有出現急殺賣盤，然而今天的長黑棒也讓指數短線出現小頭部，預料指數將在 10700-11200 點之間盤整。

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