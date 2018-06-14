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熟女無性生活驚染菜花　醫：間接傳染不可不防

記者林雁茹／台北報導2018/06/14 15:40
▲菜花病毒潛伏期約半年，甚至長達1至2年，待人體免疫力下降才伺機發作，初期發作時常容易被輕忽。（圖／ingimage）
▲菜花病毒潛伏期約半年，甚至長達1至2年，待人體免疫力下降才伺機發作，初期發作時常容易被輕忽。（圖／ingimage）

沒有性行為，竟染上菜花？一名逾40歲的未婚熟女，主訴最近1年以來並無性生活，卻在近1、2個月前開始，感覺陰道周圍怪怪的，加上不痛不癢，誤以為是毛囊炎引發紅腫並未多想。直到觸摸到陰道口，發現外陰部長滿大小不一的突起物，才驚覺不妙並前往婦產科檢查後，確診已染上菜花。因為擔憂電療後的復發率高，影響將來結婚生子，進而尋求專業中醫治療，1周後菜花即脫落，終於放下心中大石、破涕為笑。

中醫師黃慶雲表示，菜花是由一種人類乳突病毒感染，初期症狀不明顯時恐出現分泌物增加，或出現顏色混濁合併異味，西醫治療會先開消炎塞劑，一旦明顯冒出一粒粒突起物時，就能確定為菜花。目前主要以雷射電燒、二氧化氮冷凍和藥膏外敷等療法去除表皮突出物，雖暫時控制菜花生長，但當病患免疫力下降時，病毒又容易復發。

菜花的主要傳染途徑為直接接觸，以性交為大部份，約占7至8成。黃慶雲補充說明，也有少部份是經由間接途徑傳染，雖然人類乳突病毒離開人體後存活時間不長，但若不慎接觸到沾有病毒黏液的物品，則可能被間接傳染到病毒，因此出入公廁、泳池、溫泉等公共場所，要格外注意公共衛生安全。

一般菜花好發於男性肛門、冠狀溝、陰莖等部位；女性則會出現在陰唇、會陰部、陰道內部和尿道口，肛門部位較少見。菜花病毒潛伏期約半年，甚至長達1至2年，待人體免疫力下降才伺機發作，初期發作時常容易被輕忽。

黃慶雲指出，門診中不少病患是在尋求西醫治療仍無法有效防止復發後，前來求助中醫。中醫專科治療菜花主要透過內服外用雙管齊下，內服五寶解毒散，以清熱、消疣等功效來提升細胞免疫功能，再加上外用塗抹蒲公英、冇骨消的萃取液，加速菜花病原的自然脫落，達到徹底療效，並將復發率降至1成以下。

病患一旦發現感染菜花時，應偕同性伴侶一起積極治療，避免另一半尚處潛伏期，自己治療完畢後，又交互感染。醫學數據顯示，若延誤治療菜花，男性易引發陰莖癌，女性則會提高子宮頸癌風險，不容小覷。黃慶雲提醒，菜花治療期間，個人私密衣褲應單獨用手清洗，或改穿拋棄式內褲，不碰菸、酒精類、少食辛辣刺激性食物，並禁止性行為，菜花治癒速度與個人體質、生活作息相關，療程結束後仍應保持規律作息、勿熬夜，才能產生足夠的抵抗力，預防病毒入侵。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

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