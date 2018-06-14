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群益看Q4台股指數將上12000點 聚焦電子旺季和

鉅亨網2018/06/14 15:13
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群益金融集團今 (14) 日舉辦 2018 年下半年台股投資展望說明會，群益認為，下半年科技旺季報到，加上選舉登場，預料台股指數第 3 季維持高檔震盪強勢整理，第 4 季衝高，只要不破年線，指數高點將挑戰 12000 點，與去年底預估值相同。

群益投顧董事長蔡明彥說明，上半年台股指數多處於 10700 點上下 500 點震盪，下半年進入電子產業旺季後，將帶動指數上漲，再加上 11 月的九合一選舉和建設支票，是市場另一個焦點。

不過，仍要留意實務上會扣除除息平減指數 400-450 點，且產業旺季尾聲使明 (2019) 年初會拉回修正。

整體而言，群益建議，台股投資有 2 大策略，分別為 (1) 指數跌破年線前看多擇強做多、(2)個股股價獲利空間大於指數漲跌。

若就電子產業來看，群益認為可關注的方向有三大項，分別為 AI 需求帶動的 5G 時代；汽車走向電動化和智能化的必然趨勢；各種電子元件的漲價題材。

蔡明彥說明，隨著 AI 的發展更複雜，對於資訊的傳遞頻寬要求也將日益提高，因此行動通訊將來到 5G 世代，是未來 3 年科技業發展的重大議題，而下半年智慧手機的新規格和新應用將是另一商機。

另一方面，汽車跨入自動駕駛和各種主被動安全技術的安全保護新時代，電子科技在交通應用上所扮演的角色，成為未來重大成長動能。

在各種應用大增下，過去許多不起眼的元件需求反而大幅提升，供需失調帶動漲價，成電子產業熱門議題，如被動元件、記憶體、矽晶圓和 MOSFET 等。

非電方面，群益建議可關注 5 大績優族群，包括 (1) 金融：持續升息有利推升獲利，銀行和壽險皆會受益；(2) 風電：擺脫缺電危機，政策全力主導離岸風電；(3) 鋼鐵：搭上東協成長順風車，有利擺脫關稅障礙；(4) 成衣：受惠品牌持續創新，世足賽具加分效果；(5) 橡膠：上游原料價格有撐，下游獲利好轉。

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