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〈動力-KY展望〉三箭齊發今年營運樂觀 將聚焦差異

鉅亨網2018/06/14 15:10
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電競顯示卡散熱風扇廠動力 - KY(6591-TW) 動力 - KY 董事長許文昉今 (14) 日表示，公司開發的車用後座空調風扇，已成功打入品牌車廠，家電用風扇也切入多款智慧家電產品，估計在電競、車用與家電三大領域突破帶動下，今年營運展望樂觀，他並強調，公司將聚焦差異化、朝高階市場發展，才會有毛利率與競爭力。

車用風扇方面，許文昉指出，除車用影音散熱系統市占率持續提升，也已成功開發中高階車用空調風扇產品，該項產品已完成品牌車廠整車測試認證，並進入量產出貨階段，未來將持續合作開發進階機種產品。

此外，動力積極與客戶配合開發其他中高階車用相關風扇產品，由於車用產品的技術門檻高，開發階段須和客戶系統整合測試，驗證時間較長，產品毛利高於一般風扇產品，將有助於優化產品組合。許文昉強調，公司要聚焦差異化、朝高階市場發展，才會有毛利和競爭力。

在家電產品方面，新款冷熱直飲淨水器散熱風扇第 2 季開始量產出貨，該產品具備環保節能規格產品，單價及毛利率均較一般散熱產品為高，有助提升公司平均出貨價及整體毛利，下半年也將進一步切入高階掃地機器人與空氣清淨機等智慧家電市場，以發展利基型產品市場。

許文昉表示，動力今年車用與家電等新產品應用佈局，已有初步成效，預計今年車用及家電散熱風扇合計出貨量可望持續成長。

至於電競部分，隨著今年全球電競參與人數和遊戲市場產值大幅成長，加上今年雅加達亞運會將電競列為示範項目，2020 年杭州亞運會也確定將電競列入正式競賽項目，今年電競預選賽將於 6 月舉辦，預期將帶動新一波的電競硬體產品升級需求。

此外，許文昉說，隨著輝達 (NVIDIA) 預計下半年發表新一代繪圖晶片，微星、技嘉、華碩及美商艾維克（EVGA）等系統大廠亦計劃推出新款的電競顯示卡及高階電競 PC，整體來看，今年公司營運展望樂觀。

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