助動保教育從小做起 民團推教師研習課

（中央社記者許秩維台北14日電）為了讓動保教育從小做起，關懷生命協會將於7月舉辦動保扎根教師研習，希望協助教師將動保融入課程，影響學童及其親友，逐步建構真正友善動物的環境。

關懷生命協會今天發布新聞稿表示，自2017年2月公立收容所零撲殺政策上路後，除了相關單位因應的配套措施，也需要透過教育或宣導，讓更多人認識並了解飼主責任、尊重生命與動保法規內容，進而改善動物處境並建立友善動物的環境。

為了讓動保教育從小做起，在教育部國民及學前教育署指導下，關懷生命協會將於7月10日、7月24日及7月31日，分別於台中、高雄及台北舉辦動保扎根教師研習暨校園關懷動物生命教育教學分享計畫，歡迎教師、教育工作者、對動保教育有興趣的民眾參加，即日起可至關懷生命協會官網報名。