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中央社

經營權大戰落幕 智冠董座歡迎對方加碼

中央社2018/06/14 15:17
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北14日電）智冠科技今年股東常會改選董監事，由於網銀國際與遊戲橘子合作進攻董事會，引發市場矚目，最後市場派僅取得1席，公司派成功守成。

智冠董事長王俊博表示，這2、3個月好像打了一場戰爭，以對方的持股，在董事會中拿下1至2席董事當屬合理，結果僅取得1席，不一定是公司派的勝利，也可能是對方釋出的善意，對於市場派可能持續增加智冠持股，王俊博也表態歡迎。

王俊博說，網銀國際在橘子也有1席董事，可能認為在智冠有1席董事，可以參與公司決策就足夠，對於網銀國際當選智冠董事的吳艾耘在董事會中表達的意見，也一定會認真傾聽。

王俊博也澄清，改選前與網銀國際、橘子確實曾經坐下來談，但雙方沒有具體結論，提到的可能方案也非公司派讓出2席董事，媒體之前報導雙方達成共識但最後智冠反悔，與事實有偏差；最後董事會評估後，才決定提足7席董事、2席監察人的候選名單。

王俊博說，智冠過去與網銀國際沒有合作關係，也只見過網銀國際董事長蕭政豪2次，沒有深交，也沒有恩怨，至於與橘子董事長劉柏園則是多年戰友，當年橘子代理遊戲「天堂」，通路就是與智冠合作，這次改選過程中劉柏園也居間協調，對智冠幫助很大。

王俊博也說明未來智冠的接班規劃，他指出，目前集團內具獨立性的子公司，包括遊戲新幹線、中華網龍、藍新科技、智樂堂等，一級主管都沒有家族色彩，雖然集團不大，但王家也只是一個大股東，這次改選的新任董監事中也沒有家族成員，這是智冠脫離家族企業的重要作法。

王俊博強調，未來智冠也沒有規劃要傳給下一代，而是交給公司長遠經營有貢獻及想法的人，他每週還是會親自參加行銷會議，除了不能脫離市場，也想把這幾十年行銷推廣的經驗分享給其他幹部，未來若這些幹部都能獨當一面，就是可以退休的時候，至於準備多久交棒，則是要看「老師教得好不好、學生認不認真。」（編輯：郭萍英）1070614

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