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上市第5天就慘跌 工業富聯今盤中觸及跌停 重挫9.

鉅亨網2018/06/14 15:25
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鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (FII)(601138-CN) 今天 (14 日) 股價奇慘，不僅開盤重挫，午盤更隨大盤急跌，一度觸及跌停板，收盤大跌 9.45%，報人民幣 23.29 元。

工業富聯股價走勢圖　圖片來源：Google Stock
工業富聯股價走勢圖　圖片來源：Google Stock

盤中數據顯示，工業富聯今天成交金額超過人民幣 80 億元，換手率接近 30%。

工業富聯上週五風光上市，但連續漲停只延續了 3 天，昨天已打開漲停，並出現人民幣 158 億元巨量。市場對工業富聯的估值爭議高，機構成了主要的推手，賣出最多的 3 家機構帳戶都超過人民幣 1.5 億元。

工業富聯上市前，一些券商以及中籤者對其分歧較大，券商給出的預期本益比從 15 倍到 40 多倍不等，部分中籤者表示「開板就賣，隨時關注」，符合這兩日走勢。

此前有機構樂觀預測，工業富聯有望收出 5 個漲停，總市值有望達到人民幣 6000 億元左右。

分析人士表示，市場對於工業富聯估值存在較大爭議。從代工廠的估值定位分析，工業富聯估值已略顯偏高。不過在其上市之際，就不斷強調自身工業互聯網、智能製造的定位、並通過更改上市公司名稱，來強化這一種市場意識。後市工業富聯的估值，就是在代工廠與工業互聯網轉型之間尋找平衡。

經濟學家宋清輝表示，工業富聯走勢低於市場預期，反映了當前投資者的謹慎態度。或與工業富聯本身處傳統製造業有關，想像空間不如藥明康德 (603259-CN)，且工業富聯本身發行市值較大。

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