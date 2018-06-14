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和平警舉辦射箭活動　宣導反毒、拒菸、防溺

記者黃玿琮／台中報導2018/06/14 16:41
▲和平警分局舉辦轄區國中小學生射箭活動，並趁機做反毒、拒菸、防溺等宣導。（圖／和平警分局提供2018.6.14）
▲和平警分局舉辦轄區國中小學生射箭活動，並趁機做反毒、拒菸、防溺等宣導。（圖／和平警分局提供2018.6.14）

為避免青少年及學生在暑假期間誤觸毒品、吸食香菸及到危險區域戲水，和平警分局特別聯合松鶴社區射箭隊及和平國中，舉辦射箭活動，並宣導反毒、拒菸、防溺；活動中邀請和平國中、自由國小及博屋瑪國小學生約50人參加，學生反應熱烈。

警方在活動現場分別用「反毒」、「拒菸」、「防溺」圖示當靶心，讓學生在射箭過程中更生動、深刻的拒絕毒品、香菸及危險溪流所造成的危害。

警方指出，和平警分局轄區居民多務農，暑假期間，家長多忙於農務無法陪伴孩子，為避免青少年學生誤觸毒品、吸食香菸，甚至到危險區域戲水；警方與相關單位藉由辦理射箭活動，宣導防制新興毒品危害及金融帳戶詐騙樣態，並以刑事警察局所公布(107)年1月至6月份最常見詐騙手法前3名「解除分期付款」、「假網拍」、「假冒好友借錢」等提供學生相關資訊並請學生轉達親友，避免受騙。

▲和平警分局舉辦轄區國中小學生射箭活動，並趁機做反毒、拒菸、防溺等宣導。（圖／和平警分局提供2018.6.14）

分局長黃永志表示，警方將持續推動青少年學生暑期青春專案工作，舉辦各項活動，讓青少年學生參加正當休閒。和平警分局預定在6月24日舉辦「3對3籃球鬥牛競賽活動」，除寓教於樂外，競賽成績前三名，另有頒發獎金鼓勵，將邀請轄內青少年學生對於籃球活動有興趣者，踴躍揪團參加。聯絡人：和平警分局偵查隊莊偵查佐，電話：04-25941850。

※　【今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※　戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※　安心專線：0800-788-995(0800-請幫幫-救救我)
※　張老師專線：1980
※　生命線專線：1995

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