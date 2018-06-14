篆刻家黃秋蓉　作品鏤刻印記真情的告白

篆刻家黃秋蓉主修音樂，卻深受書法篆刻的文字線條、律動美感，及縱橫交錯的樸實古拙所吸引，勤耕翰墨已逾30年。黃秋蓉對於出生成長地-豐原，有著深厚情感並滿懷感恩；即日起至7月15日在葫蘆墩文化中心舉辦「豐葦之原福地心印」個展，透過畫畫用印、吉語文字及肖形印等篆刻創作，鏤刻印記對家鄉真情的告白與依戀。

黃秋蓉透過印面上交錯的文字圖像與紅白線條，表現空間的變化、輕重、離合、承應，內蘊生活歷練的精華及自我反省與感受。邊款的治印時間，是對這方印的創作理念及歷史記痕。

「豐葦之原」以巴陵石上白文印字，線條輕重錯落、樸實自然，猶如豐原的風土民情，邊款以葫蘆形貌，為豐原舊名「葫蘆墩」及取其福地之意涵。「豐華再現」以借邊方式及文字編排，模擬因年代久遠而方緣破損的古印。創作靈感來自於豐原從日治時期的繁榮林業經濟城鎮，到百年傳統糕餅、精緻漆藝而享有盛名，經歷不停向前轉動的歷史巨輪，懷舊創新並存，風華再現。