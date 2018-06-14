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篆刻家黃秋蓉　作品鏤刻印記真情的告白

記者黃玿琮／台中報導2018/06/14 17:05
▲篆刻家黃秋蓉透過畫畫用印、吉語文字及肖形印等篆刻創作，鏤刻印記對家鄉真情的告白與依戀。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.14）
▲篆刻家黃秋蓉透過畫畫用印、吉語文字及肖形印等篆刻創作，鏤刻印記對家鄉真情的告白與依戀。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.14）

篆刻家黃秋蓉主修音樂，卻深受書法篆刻的文字線條、律動美感，及縱橫交錯的樸實古拙所吸引，勤耕翰墨已逾30年。黃秋蓉對於出生成長地-豐原，有著深厚情感並滿懷感恩；即日起至7月15日在葫蘆墩文化中心舉辦「豐葦之原福地心印」個展，透過畫畫用印、吉語文字及肖形印等篆刻創作，鏤刻印記對家鄉真情的告白與依戀。

黃秋蓉透過印面上交錯的文字圖像與紅白線條，表現空間的變化、輕重、離合、承應，內蘊生活歷練的精華及自我反省與感受。邊款的治印時間，是對這方印的創作理念及歷史記痕。

「豐葦之原」以巴陵石上白文印字，線條輕重錯落、樸實自然，猶如豐原的風土民情，邊款以葫蘆形貌，為豐原舊名「葫蘆墩」及取其福地之意涵。「豐華再現」以借邊方式及文字編排，模擬因年代久遠而方緣破損的古印。創作靈感來自於豐原從日治時期的繁榮林業經濟城鎮，到百年傳統糕餅、精緻漆藝而享有盛名，經歷不停向前轉動的歷史巨輪，懷舊創新並存，風華再現。

黃秋蓉汲取戰國時代用於頂簷建築的「瓦當」為發想，「智者樂水」以半圓形或圓形的瓦當為架構，印面白文呈現自然剝落的線條，將邊款視為印面的延伸，頗具巧思。「仁者樂山」則將印面與邊款並置，復形成完整的半圓形瓦當形制和字句。

肖形印是黃秋蓉認真琢磨、融古出新的佳作，迎媽祖、音樂及運動系列、兒歌、成語四則等作品，獨特的圖文語彙烙印時代更迭的風俗民情、生活記憶與文學思想的感念體會，邀民眾即日起至7月15日到葫蘆墩文化中心，細加觀賞品味黃秋蓉方寸天地的宏寬之美。

關鍵字篆刻家黃秋蓉葫蘆墩文化中心媽祖
為食安把關　宜縣府稽查釣蝦場50歲以上不明原因咳　當心活不久

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