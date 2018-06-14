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50歲以上咳得不明就裡　當心特發性肺纖維化

記者黃文博／台南報導2018/06/14 17:08
▲李政宏醫師表示，特發性肺纖維化俗稱「菜瓜布肺」。（圖／記者黃文博攝，2018.06.14
▲李政宏醫師表示，特發性肺纖維化俗稱「菜瓜布肺」。（圖／記者黃文博攝，2018.06.14

呼吸困難、久咳不癒，小心死神已悄悄伴隨隱匿許久的肺部疾病而來，衛生福利部台南醫院胸腔內科醫師李政宏主任表示，正常的肺臟就像一塊濕潤的海棉，若是出現呼吸不順、呼吸急促及持續無痰的乾咳等症狀，就要當心健康的肺可能早已乾涸得像絲瓜曬乾後的「菜瓜布」，這種疾病平均只有二年半能存活存，不可不慎。

李政宏表示，特發性肺纖維化俗稱「菜瓜布肺」，因肺部變成像曬乾後的菜瓜布一樣有一絲一絲的纖維及空洞而得名，據統計，國內有超過1千3百位患者，主要好發於50歲以上壯年，患者中又以65歲以上男性居多。

由於咳嗽症狀容易與其他呼吸系統疾病或抽菸等習慣混淆，患者通常在長期咳嗽一段時間後才確診;然而此時，肺部已逐漸失去彈性，如同粗糙的菜瓜布一般，影響肺部氣體交換功能，臨床上，也常有患者因急性惡化導致呼吸衰竭而進入加護病房，由於病況惡化快速且是不可逆的肺部損傷，讓患者在死亡威脅的衝擊下倍感壓力。

李政宏進一步表示，菜瓜布肺患者確診時多已進入中晚期，平均存活期只有8至10個月，呼吸困難讓體力和生活品質都逐漸下降，患者及家屬往往會出現失望甚至放棄的心理，目前國內已核准新型治療藥物，研究顯示可以減緩肺功能下降近一半，及減少68％的急性惡化機率。

李政宏醫師呼籲，菜瓜布肺是致死率高、誤診率也高的疾病，因此治療最重要的法則就是早期確診，診斷上需結合臨床醫師及放射診斷科醫師進行高劑量電腦斷層掃描，並搭配病理科的切片檢查，三方共同會診協助判讀，才能更有利於菜瓜布肺的確診；同時也提醒民眾，只要呼吸有怪聲、胸悶、走路會喘及持續乾咳兩個月以上，應該盡速至醫院胸腔內科檢查，接受正確治療，遠離死神召喚。

關鍵字衛生福利部台南醫院李政宏菜瓜布肺
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