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中央社

媒體工會抗議出國鬆綁七休一 憂各行業仿效

中央社2018/06/14 15:31
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北14日電）勞動部今天討論媒體業等10個行業是否鬆綁七休一，多個媒體工會到勞動部前抗議，認為若開放媒體業出國執勤免除七休一，將導致各行各業仿效。勞動部回應，預告期仍可提供意見。

勞動部今天下午召開勞動諮詢會，將討論媒體業等10個行業鬆綁七休一。會前，全國傳播媒體產業工會、東森電視工會、公共電視工會等多個媒體工會，也到勞動部前抗議。

台北市產業總工會秘書黃健泰強調，如果媒體業開放出國執行職務鬆綁七休一，不僅記者，連節目部、工程部、業務部等只要出國，就都可以鬆綁七休一。

東森電視工會理事長廖啟光受訪表示，在國外採訪壓力真的很大，一組人要顧行李還要顧採訪器材外，還要一直被公司追著要採訪內容，這種情況下又要連續上班12天完全不合理，如果真的要開放，一定要有配套措施。

廖啟光說，以近期的美國總統川普和北韓領導人金正恩的川金會為例，國外的媒體都派出40、50人，甚至上百人的人力，但台灣卻平均只有2到4人，根本是利用記者的記者魂，要記者上班且還沒有加班費。

廖啟光也批評，為何國外做得到，但台灣卻做不到？根本就是資方不願意增加成本。

全傳媒理事薛翰駿受訪也表示，如果真的有需要鬆綁七休一，應該讓勞資雙方來談後面工時的補償，像是第7天到第12天，是否應該要多給工資或者是補休，但現在是要直接開放就是不對的。

勞動部勞動條件及就業平等司專委王雅芬受訪時，再次強調，如果勞動諮詢會同意鬆綁七休一，仍有預告期間可以讓外界提供意見。

至於媒體工會所說的補償部分，王雅芬認為可以在通過後，各公司的工會跟主動公司提出協商。（編輯：陳清芳）1070614

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