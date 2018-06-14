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台中慈濟護理之家復健社團　復健效果加倍

記者黃玿琮／台中報導2018/06/14 17:08
▲臺中慈濟醫院復健科為護理之家住民成立復健社團，舉辦聯合成果發表會，展現患者努力的成果。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.14）
▲臺中慈濟醫院復健科為護理之家住民成立復健社團，舉辦聯合成果發表會，展現患者努力的成果。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.14）

臺中慈濟醫院復健科為護理之家住民成立復健社團，十四日舉辦聯合成果發表會，包括：「站」勝平衡、韻律舞與拉筋伸展等三個社團近四十位團員，以行動展現這一季努力的成果；證明有團體的砥礪可以發揮加乘效果，讓團員得到更多的成就感。

臺中慈濟護理之家大廳十四日上午，包括三個復健社團、四十位團員加上家屬，還有志工、護理人員陪同，整個場面熱鬧滾滾。復健科職能治療師林易萱，以簡報介紹社團成立的經過、團員努力的點點滴滴，很多團員從不能站到終於站起來，還能做成果發表，臉上都是笑容滿滿。

三個社團依序上台，跟著耳熟能詳的臺語歌旋律，在治療師的引導下，展現平日復健的成果；即使只是站立、坐下，或是手、腳的移動，臺下的觀眾都十分捧場，頻頻以掌聲、歡呼聲為他們加油。林易萱治療師說，護理之家三百多位住民，絕大多數屬失能病人，很多家屬、阿公阿嬤天天復健，焦點都放在自己功能差的部位，事實上，有些部位的失能，再怎樣努力復健進步仍有極限，久而久之就會愈來愈挫折，整個人開始失落後，連原本可以維持的功能也開始下降，甚至導致身心失衡。

治療師為護理之家住民，舉辦復健社團並不多見。林易萱職能治療師指出，社團會是一個很好的平台，為了提供這些病人一個彼此打氣的空間，去年中起，先後在護理之家成立「韻律舞」、「『站』勝平衡」與「拉筋伸展」三個社團，功能程度不同、訓練目標不同，就被分入不同社團。治療師依不同住民的動作、認知功能差別，設計不同的治療計畫。

每週一至兩次的團練課程，就是團員們交友、互動的時間。韻律舞團員之一的陳春發左下肢因車禍截肢、後來中風又導致右側偏癱；一度執著在手部的復健，現在加入幫助阿公阿嬤的行列，甚至會拉著其他非社團的住民一起來參加，過程中更有成就感，也跟住民之間建立更深的情感，提昇生活品質與心情，效果更勝單純的動作復健。

參加社團的成效，讓患者家屬感受最深。林小姐說，爸爸中風後心情不好、體力也差，做復健的意願很低，參加社團後，跟其它團員有交流心情變很好，加上復健老師指導，變得很期待來上課，整個體能跟著慢慢好起來，對老人家的幫助很大。

參與其中的家屬在課程中，學習正確協助家人的方法。林易萱治療師指出，有些病人的家屬總擔心讓失能的病人自己動手，可能會讓他們更添挫折感；事實上，只要在安全的範圍內，像吃飯、穿衣等日常活動或甚至拉筋彎腰、扶東西站這些動作，都應鼓勵病人自己主動先做，看他能做到多少，剩下的部份再去幫忙，建議家屬學習慢慢放手，先觀察再適時引導、協助。

關鍵字台中慈濟護理之家復健社團職能治療師
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