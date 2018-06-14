富邦媒下半年擴大新徵百名員工 新職缺有三大類

電商大型平台富邦媒 (8454-TW) 今 (14) 日表示，今年已徵才近 450 人，因應市占率不斷提升和營運規模擴增，預計下半年將再招募百逾人，以因應下半年新業務版圖拓展，釋出包括保險代理、物流機車配送、機器學習 / 資料科學工程師等新職缺；電子商務、電視購物、倉儲物流、資訊工程、顧客服務等領域仍在徵才範圍。

下半年進入零售通路旺季，加上有新型態業務上線，富邦媒宣布加碼徵才，職缺地點涵蓋雙北市、桃園和台中等地，並預計延伸至南台灣。

其中，因應線上保險等新型態業務需求，期待具有產物保險業務員證照、人身保險業務員證照等跨領域生力軍加入。