富邦媒下半年擴大新徵百名員工 新職缺有三大類

電商大型平台富邦媒 (8454-TW) 今 (14) 日表示，今年已徵才近 450 人，因應市占率不斷提升和營運規模擴增，預計下半年將再招募百逾人，以因應下半年新業務版圖拓展，釋出包括保險代理、物流機車配送、機器學習 / 資料科學工程師等新職缺；電子商務、電視購物、倉儲物流、資訊工程、顧客服務等領域仍在徵才範圍。
下半年進入零售通路旺季，加上有新型態業務上線，富邦媒宣布加碼徵才，職缺地點涵蓋雙北市、桃園和台中等地，並預計延伸至南台灣。
其中，因應線上保險等新型態業務需求，期待具有產物保險業務員證照、人身保險業務員證照等跨領域生力軍加入。
而為優化倉儲管理和配送服務，富邦媒也積極徵求倉儲現場營運、設備監督管理、經營分析管理和物流運輸等人員；同時，針對測試中的機車配送車隊、倉儲轉運車隊招募，提前備戰雙 11。
富邦媒表示，今年以來持續招募新血，開出電視購物專家、商品開發、行銷企劃、倉儲管理、網站系統和 APP 程式開發等職務，並展開儲備幹部計畫吸引數萬人投遞履歷，而人才的加入也反應在富邦媒的營運表現上，前 5 月合併營收創下歷史同期新高，其中，網路通路年增率更超過 40%，成長力道強勁。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>