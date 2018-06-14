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國內首檔智慧城市建設基金問世 鎖定全球逾70兆美元

鉅亨網2018/06/14 15:47
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智慧城市議題火熱，包括美國、中國、印度等國家都相爭投入智慧城市建設，全球各大城市開始進行改造，智慧城市建設前景無可限量，全球智慧城市建設規模高達逾 70 兆美元，鎖定未來相關概念個股的商機，有投信業者推出國內首檔智慧城市建設概念基金。

中國信託智慧城市建設基金經理人劉哲維表示，根據市場研究機構 Juniper Research 報告，智慧城市建設已在世界各地生根，光透過物聯網科技優化交通、醫療與公共安全等，一年便可為每位城市居民節省 125 個小時時間，同時，也能提升城市生活品質。

各國政府積極以智慧城市建設為施政主軸。劉哲維舉美國為例，他說，在鞏固經濟與提高競爭力為前提下，美國總統川普在今年 2 月宣布將發展總投資規模達 1.5 兆美元的基礎建設計畫。不光是美國，包括中國、印度、新加坡、杜拜，以至於西班牙，這些政府也計畫投入數億美元的經費打造智慧國度，預估未來 10 年，全球基建投資將達 71-78 兆美元。

劉哲維指出，智慧城市建設帶來了史上最大的投資熱潮。從 2013 年起，多項智慧城市建設大有可為，市場規模幾乎以雙位數的年複合成長率（CAGR）增長，其中預估智慧安全管理的市場規模從 2015 年的 16 億美元成長到 2025 年的 420 億美元，年複合成長率超過 28%。

劉哲維進一步提到，有了智慧科技的加持，讓城市建設概念股表現屢掀高潮。根據 Bloomberg 統計，今年來截至 6 月 8 日的標普全球基礎建設指數下跌逾 8%，反觀同一時期的全球智慧城市指數卻上漲近 2.5%；近 3 年來，標普全球基礎建設指數僅小漲 1.14%，全球智慧城市指數漲幅遙遙領先，上漲超過 3 成。

中國信託投信表示，基礎建設結合引領時代前進的智慧科技，多管齊下引領出最有成長性的投資題材。「中國信託智慧城市建設基金」為全台唯一聚焦「智慧基建 + 智慧聯網 + 智慧安控」三大趨勢的主題式基金，擬於 6 月 25 日展開募集， 有別於市面上只鎖定單一主題趨勢的基礎建設或科技基金，中國信託智慧城市建設基金聚焦智慧基建、智慧聯網與智慧安控三大投資主軸。

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