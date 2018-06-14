龍巖中國大陸開發加速 合資公司5年內在陸或港IPO

劉偉龍指出，目前龍洋生命的溫州開發案，已完成園區規劃設計，銷售中心在今年第 2 季動工，預計明 (2019) 年第 2 季至第 3 季將有第一階段墓園商品完工開賣，龍洋生命也將在中國大陸持續推動墓園開發計畫。

龍巖董事長劉偉龍今 (14) 日指出，龍洋生命 3 年取得中國 6 個開發項目的目標可望順利達成；並規劃 5 年內讓龍洋生命上市掛牌，上市地點將選擇華人地區的上海 A 股或香港上市。

龍巖 (5530-TW) 與中國遠洋集團合資成立龍洋生命公司後，中國大陸業務推動迅速有新進展，除已取得溫州開發案，龍洋生命也簽下河北石家莊項目合作意向書，進一步擴大中國事業版圖，龍巖也規劃讓龍洋生命上市掛牌，地點應會在上海 A 股或是香港。

龍巖指出，目前公司現有潛在價值遠超過帳面淨值，過去已銷售但未認列的塔位達 24 萬座，已銷售未履約契約達 19 萬件，加上客戶履約及使用後帶來的周邊收益、及墓園庫存土地與投資不動產潛在重估增值，還有超過 300 億元未實現價值，預計未來可逐年認列實現，加上既有的 150 億元帳面淨值，獲利表現可期。

龍洋生命總經理萬凌今日指出，中國目前每年死亡人口 1000 萬人，是台灣的近 60 倍，更是全球規模最大的殯葬市場，除溫州案，龍洋生命也進一步簽下河北石家莊項目簽訂合作意向書。

劉偉龍指出，龍巖未來營運成長動能包括塔墓商品，在新北市三芝世紀墓園推出頂級戶外墓園產品，由國際大師安藤忠雄設計的自然生態墓園，包含三芝「光之殿堂」、桃園「光之迴廊」、台中「光之印象」及高雄「光之丘」等 4 座光系列納骨塔，將於未來幾年陸續興建完工，預期可大幅帶動營收成長；龍巖除高端商品持續開發推出外，也將在全國北中南東 7 大陵園仍將持續推出塔墓產品，滿足各種不同階層消費者的需求。

龍巖溫州墓園開發案示意圖。(圖：龍巖提供)

此外，龍巖的生前契約累積數量逐年上升，每年履約服務案件數快速成長；受惠經濟規模效益，獲利率成長更顯著。因此，在未來營運策略方面，為延續契約銷售動能並提供更好服務品質，將於都會區投資興建「旗艦會舘」，採購「頂級靈車」創造市場差異服務。

同時，全台 7 大陵園營運年收入約 2 億元，隨著累積晉塔數逐年成長，來客數及營收將不斷創造新高，預期可持續帶來長期穩定收益。