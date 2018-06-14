部澎醫院123年慶 醫護捐血做公益

（中央社澎湖縣14日電）衛生福利部澎湖醫院走過逾兩個甲子，今天歡慶123週年慶，醫護人員一起捐血與義賣作公益，未來還將迎向另一個123年，來守護著澎湖居民健康。

澎醫院長郭泰宏今天在院慶中表示，澎湖醫院在原址原地屹立123年，守護著澎湖民眾的健康，離島醫療資源不多等問題，更不能以營運績效作指標，近年來，包括心導管與化療室等重症儀器設備都完成，並與國內台大等10多家醫學中心或區域醫院簽訂策略聯盟，提升在地醫療能量，讓民眾生命更獲得保障。

郭泰宏說，醫療問題，永遠無法滿意，即使在都會地區也是一樣，因此無論扮演任何角色，一定要有心，努力做好，讓澎湖醫院邁向下一個123。