飼養台灣原生種八哥 保七警查獲法辦

台灣原生種八哥善於鳴叫，經過訓練還可模仿人類說話，早期面臨很大獵捕壓力，常遭人類捕捉或飼養，加上外來種八哥競爭棲地，台灣原生種八哥已被列為保育類野生動物，受野生動物保育法保護，不過歷年仍有民眾因不熟悉法規而獵捕、飼養遭查獲法辦。

（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）台灣原生種八哥是受野生動物保育法保護的鳥類，南投縣埔里鎮1名民眾在工寮內飼養1隻，遭保七總隊第六大隊查獲法辦。

保七總隊第六大隊長張育祺今天說，線報指出有民眾非法獵捕並飼養保育類野生動物台灣原生種八哥，日前會同南投縣政府農業處前往埔里鎮1處工寮，查獲47歲務農、無前科的陳姓男子飼養1隻，陳男雖稱無販賣牟利意圖，但仍違反野生動物保育法。

張育祺指出，陳姓犯嫌當場向員警坦承飼養，但也說不知道他獵捕飼養的八哥是保育類動物，且無意圖販賣，但飼養行為已觸法，全案經偵辦後，依違反野生動物保育法，將陳嫌函送南投地方檢察署偵辦。（編輯：劉政權）1070614