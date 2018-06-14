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蔡英文期許警大畢業生熱情、專業與團隊合作

記者李春台／桃園報導2018/06/14 16:38
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中央警察大學107年應屆畢業生聯合畢業典禮今(14)日舉行，包括博士、碩士、學士共507位畢業生獲頒學位，其中包括來自聖克里斯多福及尼維斯（The Federation of Saint Christopher and Nevis）、印尼兩國，從警大四年制學士、碩士班畢業的畢業生。總統蔡英文期勉警大畢業生，要永遠記住畢業的心情，在崗位上貢獻所學，維護人民的安全；在遭受到挫折時，也要記住現在的熱情，面對挑戰。

蔡英文致詞表示，很高興在警察節的前一天參加警大畢業生的畢業典禮，也恭喜畢業生順利畢業，成為守護國家的生力軍。她擔任總統以來，總是深刻感受警消同仁對於國家的重大貢獻，過去國家許多重要節慶與活動能順利圓滿舉行、重要案件屢屢都有重大斬獲，都要歸功警、消、移民、海巡、矯治、國安同仁的辛苦付出。

總統說，警大的畢業生承接學長姐優良傳統，為國家社會奉獻心力，而要傳承優良傳統就必須要重視警消同仁的訓練與保障，因此政府積極擴充警大的硬體設備與設施，並且在警大校長刁建生任內完成偵查與鑑識大樓等3棟新建築的落成啟用。警政署也重新設計警察制服，並且由警察同仁投票選出最後的款式，符合警員的需求，也跟著上時代的腳步，為警察帶來煥然一新的形象。

蔡英文指出，在明年之前，政府也將投入新台幣2億8000萬元的預算，提振第一線消防員救災與防護的裝備，同時將以每5年補充3000名消防人力，強調政府會盡最大努力，當一線人員的最大後盾。

蔡英文也期許畢業生未來在工作崗位上，能夠用熱情、專業與團隊合作解決問題，當一位稱職的人民保母，造福臺灣社會。「畢業生要永遠記住今天畢業的心情；要記住投入這份工作，就是要貢獻所學，維護人民的安全，在未來難免遭受到挫折時，也要記住現在的熱情，面對挑戰」。

在場媒體向總統喊話問蕉農的處理和珍珠奶茶進用塑膠吸管的問題，蔡英文也只是看了一眼記者之後就離開，完全沒有回應。另外，不知道是巧合還是地方人士怕影響選情，總統這次來警大參加畢業典禮，地方上陪同的只有桃園市副市長游建華一人而已。

關鍵字警察大學蔡英文游建華
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