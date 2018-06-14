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中央社

台塑化配股利6.3元創十年高 順利改選董事

中央社2018/06/14 15:50
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北14日電）台塑企業首場股東會今天下午由台塑化打頭陣，會中通過每股配現金股利新台幣6.3元，創十年新高；同時董事改選順利通過。董座陳寶郎表示，國際情勢多變將左右油價。

台塑化去年獲利創歷年新高，稅後歸屬母公司業主綜合損益為893億7437萬元，每股稅後盈餘(EPS) 8.42元，每股配發現金股利6.3元，創十年來新高，僅次於2008年配發6.7元水準。

會中順利通過15席董事改選，12席董事包括陳寶郎、王文淵、王瑞華、王文潮、王文祥、曹明、林克彥、陳瑞士、馬鈴聲、許德雄、蔡松岳、鄭文猷，3位獨董包括張昌邦、鄭優、李述德等。

陳寶郎表示，2018年預期全球景氣將延續成長，有望帶動全球投資，也同步帶動油品及石化產品需求。除了已排定年度定檢外，煉油和石化單元將全能運轉，全年預計銷售汽油597萬3000公秉，銷售柴油1052萬2000公秉；石化產品預計銷售乙烯312萬8000公噸，丙烯250萬9000公噸，均比2017年成長。

陳寶郎指出，2018年不論大陸、美國或歐洲，各地區經濟成長預估仍強勁，整體經濟環境看起來似乎樂觀，但仍有部份不確定因素，例如美國貿易保護政策、地緣政治風險升高，都是左右油價漲跌與石化行情的變數，將連帶影響台塑石化業績。（編輯：林沂鋒）1070614

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