稻香慢食趣　米其林創意料理競賽農產市集登場

屏東縣政府將於30日上午10點半在屏東縣高美大橋高樹端，推出稻香慢食趣2018米其林創意料理競賽、田園慈善認桌與四章一Q農產市集活動，活動現場讓民眾免費體驗割稻、還有古早農具展示、稻米知識介紹、農業精品展，另限量提供1200份香噴噴比賽隊伍料理出40種不同的米食料理供現場民眾大快朵頤。
2018米其林創意料理競賽，分社會組及學生組共40隊，各隊5-7人，參賽名額有限，邀請各路好手組隊大展廚藝，今(14)日特別邀請慈惠醫護管理專科學校餐飲管理科林中斈老師、林永瑞老師率領學生，與縣府秘書長邱黃肇崇先生率先為競賽前做示範米食料理有蓬萊米泡芙、紅酒桂圓米歐包、紫米麥香穗雙喜、戚風米蛋糕等創意烘焙料理。
▲田園音樂饗宴慈善認餐活動，依照當季食材變化出不同菜色。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.14）
田園音樂饗宴慈善認餐活動，每桌只要3000元(原價4200元)，訂一桌者送有機轉型期掛耳式咖啡一組(10包)，認桌餐菜包更將遠近馳名的高樹芋投入菜，除堅持「地產地消」使用屏東在地食材外，並依照當季食材變化出不同菜色，也提供至少5桌給當地弱勢團體免費享用，認餐及米其林創意料理競賽報名請洽：社團法人休閒農業發展協會吳小姐 0928-308385。
▲慈惠餐飲科林中斈老師示範米食創意烘焙料理。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.14）
創意料理報名費新台幣1,000元，全程參加即退還。活動補助參賽隊伍每隊新台幣3,000元。競賽共取13名，社會組取8名，學生組取5名，各組第一名獎盃及八仟元商品禮卷、第二名獎盃及陸仟元商品禮卷、第三名獎盃及叁仟元商品禮卷，另佳作等值一仟元商品禮券（社會組5名、學生組2名）、獎狀乙只，最佳創意、最佳視覺、最佳特色( 社會組各2名、學生組各2名)獎狀乙只。邀請鄉親踴躍前往共襄盛舉，以五感用心體驗田園音樂饗宴慈善認餐活動及為自己支持隊伍加油打氣。
▲現場有米食手感現做麵包品嚐（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.14）