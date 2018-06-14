稻香慢食趣　米其林創意料理競賽農產市集登場

屏東縣政府將於30日上午10點半在屏東縣高美大橋高樹端，推出稻香慢食趣2018米其林創意料理競賽、田園慈善認桌與四章一Q農產市集活動，活動現場讓民眾免費體驗割稻、還有古早農具展示、稻米知識介紹、農業精品展，另限量提供1200份香噴噴比賽隊伍料理出40種不同的米食料理供現場民眾大快朵頤。

2018米其林創意料理競賽，分社會組及學生組共40隊，各隊5-7人，參賽名額有限，邀請各路好手組隊大展廚藝，今(14)日特別邀請慈惠醫護管理專科學校餐飲管理科林中斈老師、林永瑞老師率領學生，與縣府秘書長邱黃肇崇先生率先為競賽前做示範米食料理有蓬萊米泡芙、紅酒桂圓米歐包、紫米麥香穗雙喜、戚風米蛋糕等創意烘焙料理。