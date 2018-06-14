海軍敦睦支隊順利返國　鞏固邦誼宣揚國威

（軍聞社記者周昇煒高雄14日電）「海軍107年敦睦遠航訓練支隊」近800位官、士、生、兵，在歷經105天、2萬3379.8浬的國外航行訓練後，今日上午返抵國門，海軍司令黃曙光上將率左營基地官兵代表及親友眷屬們在碼頭共同歡迎這群敦支勇士歸國。

上午的碼頭熱鬧非凡，為了迎接超過3個月未見的任務官兵，家屬們、官校生及左營海軍基地官兵代表們一早就攜帶各式加油海報、花束、加油棒等「歡迎小物」抵達軍港碼頭，希望給返國勇士們一個驚喜與擁抱。

在迎接人潮引頸期盼下，納編敦睦支隊的「昆明」軍艦，率先在拖駁船劃過天際的迎接水柱中，緩緩駛入港內；緊接著，「班超」及「磐石」軍艦靠泊時，天公不作美下起了滂沱大雨，但也澆不熄等待親友及官兵的熱情，2艘任務艦陸續在熱情的吶喊及加油聲中，依序完成靠泊作業，為今年敦睦遠航訓練劃下完美的句點。

敦睦支隊於今年3月2日啟航後，先後拜訪了馬紹爾、薩爾瓦多、尼加拉瓜、多明尼加、宏都拉斯及瓜地馬拉等國，所到之處獲得各國政軍首長、民眾及僑胞的熱烈歡迎。

尤其，今年敦睦遠航訓練跨越整個太平洋，同時也是3艘任務艦首度通過巴拿馬運河執行敦訪任務，除達成軍事交流與外交推展外，也順利完成敦睦邦誼及宣慰僑胞的重任。

敦睦遠航訓練自民國55年起開始實施，迄今已超過半世紀，除官兵訓練、敦睦邦誼及宣慰僑胞外，另一主要目的就是藉由遠洋航行，訓練海軍官校及國防大學政戰學院海軍組應屆畢業生，將在校所學的理論與艦艇實務相互印證，做好未來畢業任官的準備。

隨後，參謀總長李喜明上將特別抵達左營基地，主持敦睦支隊結訓典禮，並轉往磐石軍艦文宣館視導，藉由館內敦睦照片、敦睦「飄揚」攝影集及軍聞社、青年日報剪輯的敦支訓練成果影片中，瞭解支隊敦睦邦誼、宣慰僑胞及官兵訓練的具體成果。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社