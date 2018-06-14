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沙烏地向OPEC成員國增產方案 石油板塊應聲跌 中

鉅亨網2018/06/14 16:01
鉅亨網 / NOWnews
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據報沙烏地阿拉伯已向石油輸出國組織 (OPEC) 成員國提增產方案，中石油 (0857-HK) 一度急挫 3.35%，報港幣 6.06 元；成交約 7785 萬股，涉資港幣 4.80 億元。

據外電引述消息人士報導，隨著尋求縮窄與俄羅斯以及 OPEC 其他國家的分歧，沙烏地阿拉伯特已經向 OPEC 成員國提出幾種增產方案。

OPEC 成員國部長及代表將在下週召開的維也納會議前對這些計畫進行非正式討論，沙烏地希望爭取到各國的支持來增加產量，但面臨來自伊朗、委內瑞拉及伊拉克的堅決反對。

此外，美國總統川普再次批評 OPEC 推高油價，認為會拖慢美國經濟並影響國會中期大選的選情。

川普在 Twitter 上表示：「油價實在過高，OPEC 又來了，這樣做不好！」這次是川普 2 個月內第二次抨擊 OPEC，希望可降低油價之餘，亦可向即將於 7 月開會的 OPEC 施加壓力。

圖：川普twitter
圖：川普 twitter

消息一出，石油板塊應聲下跌，中石油一度下跌 3.35%，報港幣 6.06 元；中石化 (0386-HK) 跌 2.42%，報港幣 7.26 元；中海油 (0883-HK) 跌 2.84%，報港幣 13 元。

截至今 (14) 日 15:11，中石油跌幅收斂至 2.233%，報港幣 6.13 元；中石化跌 2.419%，報港幣 7.26 元；中海油跌幅縮小至 2.392%，報港幣 13.06 元。

圖：新浪財經
圖：新浪財經

 

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