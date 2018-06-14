NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈因應豪雨　災害應變中心二級開設Albee曬出關照　胸竟比臉大8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
鉅亨網

〈旺宏股東會〉日本NOR市占力拚5成攀升至7成 車

鉅亨網2018/06/14 16:00
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 今 (14) 日召開股東會，旺宏董事長吳敏求表示，今年 Flash 產品的車用與工業比重將會持續提高，由目前的 26% 提升至 3 成，且 NOR Flash 在日本市場市占已超過 5 成，目標是在未來幾年內達到 7 成以上。

吳敏求表示，今年 Flash 產品的車用與工業比重將會持續提高，去年全年車用占比約 8%、工業占比 7%，但今年首季營收占比均已提升，首季產品組合中，車用與工業各占 Flash 比重約 13%，總共占比達 26%，並將持續成長，目標是超過 3 成。

除車用與工業外，吳敏求表示，旺宏目前 Flash 已佈局醫療領域，下游應用越來越多，包括糖尿病監測器等新產品，也有小部分的營收貢獻。

對於中國在 Flash 領域急起直追，吳敏求認為，中國 Flash 品質還與旺宏有很大的差距，「我們的品質已經比競爭者好上 1000 倍，但也不是坐在那邊等著給他追」。

此外，吳敏求也透露，旺宏在日本市場做得相當不錯，目前 NOR Flash 市佔率已超過 5 成，目標是在未來幾年內達到 7 成以上。

至於在日本市場成功開疆闢土的原因，吳敏求認為，秘訣在於品質，要讓客戶相信你，日本客戶重視安心感，而客戶根據各項條件與情況綜合判斷後，會選擇認為有安心感的供應商。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字旺宏吳敏求車用工業比重flashnor flash記憶體日本nor股東會展望headline
年增24%投資人不滿意 C...沙烏地向OPEC成員國增產...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan