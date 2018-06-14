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年增24%投資人不滿意 CAT營收增長放緩

鉅亨網2018/06/14 15:59
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開拓重工 Caterpillar (CAT-US) 再次重申，由於發電、運輸、和工業領域業務的急遽下滑，5 月零售增長進一步放緩。

在截至 5 月的 3 個月內，開拓重工的機械銷量較去年同期成長了 24%，但與 4 月份的年增率 28% 和 1 月份年增率 34% 相比，其實成長是出現了放緩。

此外，其電力和運輸業務的銷量更是急速放緩，過去 3 個月僅年增上漲 5% 而已，較 2 月和 3 月上漲的 21% 相差甚遠。雖然石油和天然氣行業的銷量仍然以 31% 成長，但工業營收下滑了 12%，運輸部門營收下滑了 40%，發電營收小幅增長了 3%。

CAT 銷量年增率 / 圖：CAT
CAT 銷量年增率 / 圖：CAT

消息使開拓股價週三 (13 日) 下跌 1.77% 至 154.71 美元。重型設備供應商 Manitowoc (MTW-US) 和 Terex (TEX-US) 也表現不佳，分別下滑 3.84% 和 1.30%。

因經濟無法永遠持續成長，華爾街分析師對此也不感到意外，華爾街分析師對於開拓重工 Caterpillar 的營收本季度預計年增 22.3%，2018 年全年年增為 17.9%，而 2019 年的預估則是下修至年增 8% 。

開拓重工週三 (13 日) 也投票通過將股利提升 10% 或 0.08 美元，至每股 0.86 美元。

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關鍵字開拓運輸銷量caterpillar鉅亨headline
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