年增24%投資人不滿意 CAT營收增長放緩

開拓重工 Caterpillar (CAT-US) 再次重申，由於發電、運輸、和工業領域業務的急遽下滑，5 月零售增長進一步放緩。

在截至 5 月的 3 個月內，開拓重工的機械銷量較去年同期成長了 24%，但與 4 月份的年增率 28% 和 1 月份年增率 34% 相比，其實成長是出現了放緩。

此外，其電力和運輸業務的銷量更是急速放緩，過去 3 個月僅年增上漲 5% 而已，較 2 月和 3 月上漲的 21% 相差甚遠。雖然石油和天然氣行業的銷量仍然以 31% 成長，但工業營收下滑了 12%，運輸部門營收下滑了 40%，發電營收小幅增長了 3%。