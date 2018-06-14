郭台銘：陸可做出自己晶片和作業系統

展望富士康集團工業互聯網布局，郭台銘表示，現在集團大量使用機器人，生產線的工人可更多用頭腦參與創新。工人可以做軟體，做程式設計，做機器人的控制，研究人工智慧、大數據等。

中國大陸人民網今天刊出郭台銘專訪內容。對於中國大陸自主發展晶片，他認為，中國大陸可以做出自己的晶片和作業系統，應該不停地創新，但是，核心技術領域的創新，不能急功近利。方向定了，路還要一步一步慢慢走。

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海董事長郭台銘表示，今年富士康進行園區改造，深圳龍華產業園區預計5年改造完成。他認為，中國大陸可以做出自己的晶片和作業系統。

郭台銘指出，這就是第三代和未來的產業工人。集團IT學院改成了工業互聯網學院，就是希望用工業互聯網來取代過去單純的製造。

談到園區改造，郭台銘表示，今年富士康計畫開展園區改造。其中機器人會取代一部分勞動力，勞動密集型工廠會遷移到勞動力成本更低的二三線城市。過去的老廠房會升級，作為研發產品、創新技術的場地。其中在深圳龍華的產業園區，預計5年改造完成。

談到廣東，郭台銘指出，珠江三角洲周邊人口有6000萬人到8000萬人，廣東有如此龐大的市場，若持續堅持創新驅動發展，廣東可以引領中國大陸下一個30年的發展。

郭台銘日前接受中國大陸媒體採訪表示，富士康深圳龍華園區將成為「微矽谷」，預計到2022年實現。(編輯：陳永昌)1070614