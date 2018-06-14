每賣一個麵包就賠錢　謝健南：全聯買下白木屋為了這個

景岳生技2014年砸下16億元購入白木屋，但近幾年因為敵不過市場競爭激烈不斷虧損，因此忍痛斷尾求生，在今年5月18日宣布停止營業，更在6月8日下午召開重訊，宣布將出售白木屋所有股權給全聯，出售金額7.92億元，預計處分利益約9904.3萬元。

景岳生技日前宣布出售白木屋所有股權給全聯福利中心，出售金額7.92億元，預計處分利益約9904.3萬元，全聯當時也發出聲明稿證實這一步是為了拓展阪急麵包的販售市場。全聯執行長謝健南今（14）日表示，因為與阪急BAKERY合作所使用的冷凍麵團是從日本空運來台，成本很高，所以每賣一個麵包就是賠，所以才會想買下白木屋，使用他的設備與廠房，自己製作麵團之餘，更進一步將其改造為「烤焙廠」。

其實，全聯這一切都是為了進一步拓展阪急麵包的販售市場。謝健南指出，全聯只會使用工廠，並不會接手白木屋的店面，但還是有很多專業技能需要仰賴原來白木屋的員工，因此還是有一些人留下來。至於白木屋這個品牌是否還會存在，他則說：「目前還沒有考慮到這方面。」

全聯的現烤麵包夢，在2016年底開始，正式攜手日本H2O食品集團下的阪急BAKERY，要搶攻一年800億元的台灣烘焙市場，仿效日本麵包老舖銷售均一價100日圓的高CP值麵包路線，針對台灣人口味研發，推出各種各樣均一價25元的麵包，市場反應不錯。謝健南表示，目前阪急麵包在全台20家全聯有販售，平均每店一天可賣300個麵包。

不過，他也坦言，因為麵團是從日本空運來台，光是關稅、冷凍配送的費用就是很大一筆開銷，每賣一個25元的麵包就是賠錢，所以當初在合作之初，就有規畫要在台灣找適合的地方建置「烤焙廠」。

「之前找了幾個地方，都覺得不夠適合，甚至一度評估想在全聯自己的五股生鮮處理中心的樓上，卻一直沒有執行。」謝健南說，後來因為有人牽線，白木屋位於埔心的廠房，地理位置剛好在工業區，很多現成的設備也都可以留用，所以決定買下白木屋，未來全聯會與阪急BAKERY技術合作，自己製作麵團、「烤焙廠」，希望未來每一間全聯都有阪急麵包。