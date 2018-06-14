英業達：未來3至6月體質差太陽能關廠潮

（中央社記者潘智義台北14日電）英業達公司旗下太陽能廠英穩達董事長謝瑞海今天在記者會表示，中國大陸對太陽能供電設備安裝補貼計畫喊停，未來3至6個月體質差的廠商恐將有一波關廠風潮。

謝瑞海指出，過去3年台灣太陽能產業，一年虧損比一年擴大，是產能長期發展隱憂，從美國反傾銷，到中國大陸近來的補貼計畫喊停，對未來6個月衝擊很大，因為中國大陸太陽能供電設備安裝量在全球占比超過50%，但今年可能因停止補貼安裝費用，在全球安裝占比恐低於30%，造成太陽能市場短期供需不均衡。

他認為，中國大陸停止對太陽能電力設備安裝補貼，非中國大陸市場也會跟著觀望，今年第1季市況已不是太好，第2季更往下走；雖然這不是好消息，但從另一角度來看，可能因此促成太陽能平價上網的機會，帶動產業供應鏈的新整合，讓產業整體成本降低。