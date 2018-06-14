張忠謀：台灣不適合創新 但會愈來愈好

（中央社記者潘姿羽台北14日電）前台積電董事長張忠謀今天表示，台灣的文化、生活習慣、做法都不是很適合創新，但會改變，改變不需要百年時間，或許只要幾十年，他相信台灣環境會愈來愈好。

張忠謀本月5日剛卸下台積電董事長一職，由於與歐洲商會長期友好關係，他今天首度公開露面，在歐洲商會午餐會場合發表演說，分享經驗。

談到創新，身為台灣晶圓教父，張忠謀認為，以個人來說，養成慢跑習慣就是他個人生活的最大創新，而台積電的最大創新，就是建立晶圓代工的營運模式。

張忠謀說，從字面上來看，創新就是做些改變，讓事情有新的變化，也就是Make and do，可見創新需要被實踐，不能只停留在想法階段。