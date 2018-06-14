499害手機廠凍未條 Sony總座：Q3回穩

Sony Mobile今天發表號稱「怪獸級攝影手機」的Xperia XZ Premium，是首款搭載Motion Eye Dual雙鏡頭相機與AUBE即時影像融合處理晶片，預計7月下旬在台開賣。

（中央社記者江明晏台北14日電）台灣4月智慧機銷售量僅49萬支，Sony Mobile台灣總經理林志遠坦言，數十年未見這樣慘況，再下去會「凍未條」，估台灣5月銷售量恐再跌2成，6月更差，7至9月會慢慢回穩。

Sony Mobile台灣總經理林志遠今天表示，台灣5月手機銷售量會再跌2成，但Sony受惠特定電信業者599購機方案，市占反而逆勢提升，在這波499吃到飽對手機廠商的負面影響中，相對是最小，且銷售額市占有望拉近與第2名的距離。

展望後續，林志遠說，台灣6月手機銷售量可能會比5月差，甚至再掉個一成，「因為來客數全部在499大量消化了，導致整個買氣冷颼颼」。但7至9月則會受到購機買氣回籠慢慢回穩，回到4月的水準。

不過，林志遠坦言，49萬支，是他在通訊產業數十年從來沒見過的慘況，這樣下去會「凍未條」，對整個生態鏈都不好。

雖然有市場猜測，手機銷售會轉移至空機市場，但林志遠認為，以前合約和購機是綁在一起，現在則會脫鉤，延遲購買手機的情形又出現拉長的情況，以前消費者換機週期大概是24個月、30個月，現在可能更延長。

通路上來說，林志遠表示，今年4月綁機比率已從去年的65%下滑至61%，今年5月可能會跌破6成大關，在電子商務和經銷商上會更積極布局，但電信商還是主要手機銷售市場，依然要深耕。而手機市場銷售趨勢，又漸漸回到M型化的態勢，

林志遠說，目前Sony集團希望能把損益兩平的手機規模數量下降，會朝向整合集團資源採購，向廠商議價，並以更模組化的設計，降低原物料、維修成本。

去年Sony在台灣推出7款手機，包含旗艦、高階、中階價格帶，今年是否會減少，林志遠說，可以確定的是「不會增加」。

因應這個趨勢，林志遠說，未來手機決勝戰場是「要做到差異化」，5G和相機功能將是Sony手機差異化的關鍵，由於2020年東京奧運將是5G實驗場，日系品牌Sony將有較大的優勢。而Sony已經和台灣電信商進行LAA測試。

面對5G時代，林志遠認為，又是另一個篇章，商業模式還不明顯，但預期5G時代的資費和終端會更高，只有現階段的手機大廠能做得出來，預估至少會有半年到一年的領先。（編輯：李信寬）1070614