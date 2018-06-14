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中央社

白宮人事恐再異動 傳桑德斯和夏哈計劃請辭

中央社2018/06/14 16:06
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國白宮曝光率極高的新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）和首席副新聞秘書夏哈（Raj Shah）據傳計劃請辭，這是異動頻繁的川普政府傳出的最新動蕩跡象。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，白宮內部消息來源和熟悉川普政府人士透露，桑德斯和夏哈均準備離職。桑德斯對友人表示，計劃在年底離開川普政府。自前白宮聯絡室主任希克斯（Hope Hicks）3月辭職後，桑德斯就成為美國總統川普的親信。夏哈也考慮離開白宮，但尚未決定確切日期。

CBS向桑德斯和夏哈求證是否計劃離職時，兩人均拒絕公開發表評論。桑德斯在推特發文表示，她「很榮幸為美國總統工作」。

一名前官員表示，白宮聯絡部門在最近數週內有數個較低階職務出缺，且可能會繼續懸缺，因為預料未來數週還有更多人會離職。

過去數月已有多位官員離開白宮，其中有些出於自願，有些則是被迫。已離職的白宮人員包括希克斯、第一女婿庫許納（Jared Kushner）的首席聯絡幕僚拉費爾（Josh Raffel）、國土安全顧問博塞特（TomBossert）、國家安全會議發言人安東（Michael Anton）、川普私人助理麥金蒂（John McEntee）。

其他離職官員還包括白宮訊息策略主任席姆斯（Cliff Simms）、通訊助理史蒂芬‧張（Steven Cheung）、國會聯絡主任杜爾（Kaelan Dorr）、助理新聞秘書斯楚姆（Natalie Strom），以及媒體事務副主任羅斯（Tyler Ross）。（譯者：陳宜君/核稿：何宏儒）1070614

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