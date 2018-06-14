白宮人事恐再異動 傳桑德斯和夏哈計劃請辭

（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國白宮曝光率極高的新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）和首席副新聞秘書夏哈（Raj Shah）據傳計劃請辭，這是異動頻繁的川普政府傳出的最新動蕩跡象。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，白宮內部消息來源和熟悉川普政府人士透露，桑德斯和夏哈均準備離職。桑德斯對友人表示，計劃在年底離開川普政府。自前白宮聯絡室主任希克斯（Hope Hicks）3月辭職後，桑德斯就成為美國總統川普的親信。夏哈也考慮離開白宮，但尚未決定確切日期。

CBS向桑德斯和夏哈求證是否計劃離職時，兩人均拒絕公開發表評論。桑德斯在推特發文表示，她「很榮幸為美國總統工作」。