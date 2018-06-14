跨境賭博集團重起爐灶 北市警破獲逮76嫌

警方獲報後啟動長期蒐證，並報請台北地檢署指揮偵辦，經調查了解，這個在跨國犯罪賭博集團提供國外非法賭博網站的賭客下注服務，且賭博網站遍及中國大陸及東南亞等地，獲利金額相當可觀，初估半年賭客下注金額就高達數十億元。

台北市警察局刑事警察大隊偵查第三隊今天舉行破案記者會，因日前接獲線報指稱有跨國賭博集團機房設立於大台北地區，且包括越南、泰國、菲律賓、緬甸及中國大陸等外籍人士聚賭。

（中央社記者黃麗芸台北14日電）台北市警方破獲一個重起爐灶的跨國犯罪賭博集團，賭博網站遍及中國大陸及東南亞等地，初估營運半年的賭金就高達新台幣數十億元，昨天查獲76名犯嫌，有人還直呼倒楣。

市刑大昨天協同雙北市警察局多個分局進行搜索，兵分多路到台北市信義區和新北市板橋區的據點查緝，現場共計查獲76名犯嫌，並查扣電腦主機74台、監視器6組、教戰守則、公司帳冊和彩球機等贓證物。

警方清查發現，這個跨國賭博集團分工縝密，同時設立嚴格考試評核制度，以訓練員工幫公司招募賭客，執行搜索時也發現許多熟面孔的幹部和員工，原來是去年8月遭偵破的賭博集團案成員，部分犯嫌也直呼倒楣、又被市刑大查獲。

全案詢後，警方將主嫌依刑法營利賭博罪移送台北地檢署偵辦。（編輯：方沛清）1070614