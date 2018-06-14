新營鐵道地景公園　獲頒2018建築園冶獎

台南市政府都市發展局以「北台南都心鐵道地景公園工程」榮獲2018年台南市公共建築景觀類建築園冶獎，該比賽由於規模及參賽作品競爭逐年愈趨激烈，眾多參賽單位能脫穎而出獲得獎項實不容易，今年特地於總統府安排總統蔡英文接見得獎單位代表，都市發展局莊局長德樑親自出席。

105年都發局透過向營建署爭取總經費3500萬元，進行鐵道地景公園第一期工程開發建設，是為新營糖廠土地轉型利用的開端，也是新營區近年亟為關鍵性的旗艦型計畫，整體軌道園區就如綠地博物館，是時代生活的縮影，講述糖業的興衰及舊設施的遺棄到活化再生，藉此緬懷過去糖、鹽及縱貫鐵路交織興盛之榮景，火車站南側的廣停用地現已打通，直接與火車站相連通，外地人可搭乘火車來此園區。