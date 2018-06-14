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新營鐵道地景公園　獲頒2018建築園冶獎

記者黃文博／台南報導2018/06/14 17:10
▲「北台南都心鐵道地景公園工程」榮獲公共建築景觀類建築園冶獎，都發局長莊德樑獲總統接見。（圖／台南市都發局提供，2018.06.14
▲「北台南都心鐵道地景公園工程」榮獲公共建築景觀類建築園冶獎，都發局長莊德樑獲總統接見。（圖／台南市都發局提供，2018.06.14

台南市政府都市發展局以「北台南都心鐵道地景公園工程」榮獲2018年台南市公共建築景觀類建築園冶獎，該比賽由於規模及參賽作品競爭逐年愈趨激烈，眾多參賽單位能脫穎而出獲得獎項實不容易，今年特地於總統府安排總統蔡英文接見得獎單位代表，都市發展局莊局長德樑親自出席。

105年都發局透過向營建署爭取總經費3500萬元，進行鐵道地景公園第一期工程開發建設，是為新營糖廠土地轉型利用的開端，也是新營區近年亟為關鍵性的旗艦型計畫，整體軌道園區就如綠地博物館，是時代生活的縮影，講述糖業的興衰及舊設施的遺棄到活化再生，藉此緬懷過去糖、鹽及縱貫鐵路交織興盛之榮景，火車站南側的廣停用地現已打通，直接與火車站相連通，外地人可搭乘火車來此園區。

鐵道地景公園以台糖軌道故事做為活化發展主軸，改造整區3公頃餘的公園基盤設施，轉化成了單車道、舞台、散步道及鐵道故事廣場，為全國唯一台鐵、糖鐵及鹽鐵三鐵匯集的特色景點。

此外，糖鐵改造的自行車道綠廊跨越新營、鹽水、後壁3區，今年7月後即將全數開通，遊客可來趟健康環保之輕旅行，在台南市府各單位及區公所的配合下，園區逐步結合作為文化、活動、展演的空間，或透過藝術團體參與，都將使新營藝文能量持續滾動，讓鐵道地景公園成為新營地區新地標。

關鍵字新營鐵道建築園冶獎都市發展局蔡英文
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