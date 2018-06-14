第2梯次技能檢定 准考證19日寄發

勞動部勞動力發展署技能檢定中心發出新聞稿表示，107年度第2梯次全國技術士技能檢定准考證將於6月19日起寄發，考生收到准考證後，務必詳實核對應考資訊，實際測試地點將以准考證通知地點為準，應檢人須格外注意、切勿跑錯試場而影響應試。

技檢中心表示，考生如發現准考證上的姓名、身分證統一編號、職類、級別、免試別及申請協助措施提醒文字等，有任一欄與原報名資料不同而須更正者，須在7月6日前電洽受理報名單位財團法人技專校院入學測驗中心基金會。

另外，身心障礙者或符合特殊教育法第3條障礙類別者依規定在報名時申請相關協助措施的准考證，加註有「提供口唸」或「提供應考服務」提醒文字，並從本梯次起符合申請相關協助措施規定考生，在准考證寄送日起至學科測試當日止，可至受理報名單位網站（https://skill.tcte.edu.tw）查詢通過審核服務項目。（編輯：管中維）1070614