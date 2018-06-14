第2梯次技能檢定 准考證19日寄發

（中央社記者余曉涵台北14日電）勞動部勞動力發展署技能檢定中心今天表示，107年度第2梯次全國技術士技能檢定准考證將從6月19日起寄發，提醒考生如果在7月3日前仍未收到，要趕緊聯繫報名單位。
勞動部勞動力發展署技能檢定中心發出新聞稿表示，107年度第2梯次全國技術士技能檢定准考證將於6月19日起寄發，考生收到准考證後，務必詳實核對應考資訊，實際測試地點將以准考證通知地點為準，應檢人須格外注意、切勿跑錯試場而影響應試。
技檢中心指出，如果考生在7月3日仍未收到准考證時，團體報名者請洽團報單位；個別報名者請洽受理報名單位財團法人技專校院入學測驗中心基金會。
技檢中心表示，考生如發現准考證上的姓名、身分證統一編號、職類、級別、免試別及申請協助措施提醒文字等，有任一欄與原報名資料不同而須更正者，須在7月6日前電洽受理報名單位財團法人技專校院入學測驗中心基金會。
另外，身心障礙者或符合特殊教育法第3條障礙類別者依規定在報名時申請相關協助措施的准考證，加註有「提供口唸」或「提供應考服務」提醒文字，並從本梯次起符合申請相關協助措施規定考生，在准考證寄送日起至學科測試當日止，可至受理報名單位網站（https://skill.tcte.edu.tw）查詢通過審核服務項目。（編輯：管中維）1070614