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政治

不反抗連下屆立委也沒有　洪耀福勸林為洲脫黨參選

記者林仕祥／台北報導2018/06/14 16:25
▲民進黨祕書長洪耀福表示，藍營新竹選戰是假提名、真禮讓，勸藍委林為洲拿出膽識，脫黨參選。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.14）
▲民進黨祕書長洪耀福表示，藍營新竹選戰是假提名、真禮讓，勸藍委林為洲拿出膽識，脫黨參選。（圖／林仕祥攝 , 2018.6.14）

國民黨昨宣布提名新竹縣副長楊文科參選新竹縣長，全民調領先的國民黨立委林為洲得知時，激動哽咽，針對藍營在新竹縣的布局，民進黨祕書長洪耀福今（14）日表示，國民黨主席吳敦義應該是假提名，最後會禮讓給民國黨主席徐欣瑩，他也勸林為洲這位老朋友，應該把膽識拿出來脫黨參選，否則會被支持者瞧不起，到最後連下屆立委也沒有了。

洪耀福認為，新竹縣選情很有很多變數，吳敦義原先堅持全民調，但最後卻大轉彎，突然徵召楊文科，甚至還攻擊自己黨內的同志，讓人匪夷所思，背後一定有不可告人的原因，提醒楊文科要好好體會朱立倫說的，「還沒登記前都有變數」這句話，因為吳敦義應該是假提名，真禮讓。

洪耀福說，地方盛傳，吳敦義最後會把新竹縣讓給徐欣瑩，因為後面牽涉到他跟妙天之間的談判、默契，因為吳想爭取妙天 2020 對他的支持，妙天對科技業影響力很大，牽涉到募款、資源、人力物力的調度，奉勸楊文科不要高興太早。洪耀福透露，選對會昨天在中常會報告，國民黨新竹縣這樣的亂局，對民進黨鄭朝方勝選的機會相當有利。

洪耀福表示，這樣的波折對林為洲的支持者也很不公平，應該有不少人要燒黨證的、退黨的，據他了解，國民黨也透過黑白兩道去疏通林為洲，這件事對林為洲的政治生命，也是很大的挫敗跟挑戰，林這次若吞下去，可能連下屆立委也沒有了，如果他是林為洲，一定會脫黨參選，若新竹縣選戰四強角逐，林未必沒有勝選機會。

洪耀福最後坦言，對民進黨來說，當然希望新竹縣越亂越好，但林為洲畢竟是過去老朋友，遇到這種危機，應該要把膽識拿出來，畢竟國民黨內不乏支持林的力量，前總統馬英九、朱立倫或其他基層都有出來替林說話，若光明正大輸給別人，當然沒話講，但被這樣粗暴的做掉，只會哭又有什麼用？

他也強調，經竹縣徵召亂局後，國民黨已經沒有什麼是不可能，各地選戰的布局都可以重新考慮，像藍委江啟臣、蔣萬安，都可以考慮要不要出征台中、台北兩地。

關鍵字洪耀福林為洲吳敦義妙天楊文科
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