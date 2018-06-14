因工作錯失爺爺最後一面　利晴天坦言遺憾

新銳導演王奇首部指導短片《阿公》今（14）日舉辦公益特映會，藝人王樂妍、海裕芬、利晴天、王牧語、楊晨熙、倪雅倫共襄盛舉，其中吳奇隆特別跨海拍攝了一段影片祝賀，「人老了可能都會失去些能力，他們可能會失憶、失智、失能，但他們不能失去我們的關心、細心和耐心，雖然我今天無法到現場，但希望大家可以跟我一起支持、一起關懷老人，一起做公益。」

《阿公》近日獲得洛杉磯當地短片競賽最佳亞洲及最佳男演員獎，亦相繼獲得多項影展競賽獎項。導演王奇表示：「《阿公》是我首次創作的作品，沒有炫技的畫面，只想很平實的陳述一個小故事，一個人生病，是一家人的修行，以最真實的故事為出發點和最單純的影像手法，希望能讓觀眾也能產生共鳴。」