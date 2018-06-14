因工作錯失爺爺最後一面　利晴天坦言遺憾

新銳導演王奇首部指導短片《阿公》今（14）日舉辦公益特映會，藝人王樂妍、海裕芬、利晴天、王牧語、楊晨熙、倪雅倫共襄盛舉，其中吳奇隆特別跨海拍攝了一段影片祝賀，「人老了可能都會失去些能力，他們可能會失憶、失智、失能，但他們不能失去我們的關心、細心和耐心，雖然我今天無法到現場，但希望大家可以跟我一起支持、一起關懷老人，一起做公益。」
《阿公》近日獲得洛杉磯當地短片競賽最佳亞洲及最佳男演員獎，亦相繼獲得多項影展競賽獎項。導演王奇表示：「《阿公》是我首次創作的作品，沒有炫技的畫面，只想很平實的陳述一個小故事，一個人生病，是一家人的修行，以最真實的故事為出發點和最單純的影像手法，希望能讓觀眾也能產生共鳴。」
▲導演王奇舉辦公益特映會。（圖／典十成金提供，2018.06.14）
利晴天則有感而發地說：「《阿公》這部短片讓我想到去年過世的爺爺，他生前患有失智症、帕金森症及癌症。我爺爺走的那一天，因為工作關係，無法趕上見他最後一面，所以我相當難過和遺憾。回想起小時候爺爺是最疼我的，也都相當關心我的工作。」他也表示，雖然爺爺在過世前一年開始，就記不清楚任何事，但一直沒有忘記自己，也呼籲大眾都要好好地陪伴重要的家人。
▲利晴天出席《阿公》特映會。（圖／典十成金提供，2018.06.14）