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鄭文燦：桃園年輕人才能讓蝦皮變身龍蝦

生活中心／綜合報導2018/06/14 17:03
▲桃園市長鄭文燦（前排中）、青年事務局局長顏蔚慈（後排中）、新加坡Sea集團馬來西亞區域負責人Howard Soh（前排左三）與台灣區負責人黃大維（前排左二）共同為桃園市之人才培育新計畫揭開序幕。（圖／公關照片）
▲桃園市長鄭文燦（前排中）、青年事務局局長顏蔚慈（後排中）、新加坡Sea集團馬來西亞區域負責人Howard Soh（前排左三）與台灣區負責人黃大維（前排左二）共同為桃園市之人才培育新計畫揭開序幕。（圖／公關照片）

為拓展桃園青年學子國際視野，桃園市政府青年事務局與新加坡Sea集團於今日辦理「桃園市政府 X 新加坡Sea集團 頂尖結盟 勇闖電商電競新世代」記者會暨徵才說明會。記者會由桃園市市長鄭文燦與Sea集團馬來西亞區域負責人Howard Soh（蘇順王）共同揭開序幕，透過二大單位的產學合作，規劃徵才與海外交流參訪，期望網羅優秀的桃園青年學子加入電商電競等新創產業。

Sea集團目前在台灣釋出超過110個正職職缺，今日活動亦在現場進行面試招募。此次規劃海外參訪計畫更將前進新加坡、泰國與印尼等重點市場，讓台灣同學深入認識當地電競與電商產業的發展狀況。Howard Soh（蘇順王）表示：「Sea集團和桃園有深厚的淵源，在鄭文燦市長的大力推動下，許多桃園的高中職或大專院校紛紛與Garena合作開設電競相關課程；蝦皮也將於今年度擴大在桃園的倉儲空間，提供更好的服務給消費者。Sea集團將分享豐沛的東南亞資源給優秀學子，讓台灣學生在全球化的數位時代具備新南向競爭力。」

桃園市市長鄭文燦表示：「桃園青年具備豐厚的新創能力，期許桃園的年輕學子能發揮所長，讓蝦皮變身龍蝦。」鄭文燦進一步說明，青年事務局每年亦應因不同產業進行培育人才計畫，今年除了與Sea集團合作辦理徵才與海外參訪一系列之活動外，同時在15家創新產業共媒合60位青年的國內暑期實習機會，為的就是引入在地及國際資源，培育具創意、國際觀及問題解決能力的青年，進入企業實作、為未來的職業生涯作準備。

關於桃園市政府與新加坡Sea集團本次合作徵才之職缺細節、海外參訪活動之資訊，請參考：https://career.garena.tw/programs-Taoyuan。　

關鍵字鄭文燦桃園sea集團
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