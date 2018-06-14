鄭文燦：桃園年輕人才能讓蝦皮變身龍蝦

為拓展桃園青年學子國際視野，桃園市政府青年事務局與新加坡Sea集團於今日辦理「桃園市政府 X 新加坡Sea集團 頂尖結盟 勇闖電商電競新世代」記者會暨徵才說明會。記者會由桃園市市長鄭文燦與Sea集團馬來西亞區域負責人Howard Soh（蘇順王）共同揭開序幕，透過二大單位的產學合作，規劃徵才與海外交流參訪，期望網羅優秀的桃園青年學子加入電商電競等新創產業。

Sea集團目前在台灣釋出超過110個正職職缺，今日活動亦在現場進行面試招募。此次規劃海外參訪計畫更將前進新加坡、泰國與印尼等重點市場，讓台灣同學深入認識當地電競與電商產業的發展狀況。Howard Soh（蘇順王）表示：「Sea集團和桃園有深厚的淵源，在鄭文燦市長的大力推動下，許多桃園的高中職或大專院校紛紛與Garena合作開設電競相關課程；蝦皮也將於今年度擴大在桃園的倉儲空間，提供更好的服務給消費者。Sea集團將分享豐沛的東南亞資源給優秀學子，讓台灣學生在全球化的數位時代具備新南向競爭力。」