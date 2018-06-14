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中央社

南港舊廠開發案 轉向以住宅為主

中央社2018/06/14 16:16
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北14日電）南港輪胎今天召開法人說明會，針對南港舊廠的「世界明珠」開發案，南港大舉更改設計，原占比僅3成的住宅，比重大舉提高至5成，飯店部分則遭到刪除。

南港表示，「世界明珠」開發案基地面積9453坪，容積率390%，總樓地板面積7.1萬坪，原本設計興建住宅、辦公大樓、商場及飯店，也在2016年取得建照及完成開工備查，但遲至目前尚未動工，今年5月中進行通盤檢討，將住宅部分從原本的3成提高至5成，辦公大樓則由45%略降至42%，商場由7%提高至8%，至於旅館部分遭到刪除。

南港認為，修訂後的方案將有2棟商辦、5棟住宅，提高住宅比重可讓土地價值明顯提升，尤其是南港土地具有稀有性，價格愈放愈高，並不急於在第一時間開發。

至於本業部分，則在代工接單上有明顯進展，已經合作11年的全球一線輪胎品牌釋單量逐漸增溫，去年訂單量140萬條，今年預估增至170萬條，明後年則分別成長至270萬條及370萬條，出貨市場則從北美、澳洲、中國大陸，延伸到歐洲、俄羅斯以及中亞等區域。

南港表示，除了占出貨比重約3成的代工訂單至2020年呈現倍數成長外，自有品牌則將瞄準運動休旅車(SUV)、跨界休旅車(CUV)市場，占自有品牌出貨比重提高3成，可望成為占比最高的產品類別。（編輯：林沂鋒）1070614

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