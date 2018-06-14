公益宣導少用塑膠袋　莉莎市集手編麻繩編織袋相贈

為了提高民眾自備提袋的意願，熱心舉辦環保二手市集的莉莎市集主辦Joely，運用自己巧手改良做成時尚麻繩編織提袋，同時結合台南安平地區四家餐飲業者，從7/4至7/15辦理消費優惠的贈送活動，呼籲民眾減少塑膠用品為環保用心，也期盼宣傳雲嘉南地區共襄盛舉一起少用塑膠類提袋。

有鑑於今年初政府擴大禁止提供免費塑膠袋管制範圍政策，讓許多民眾得習慣自備環保購物袋，讓在台南安平的環保二手市集LisaBazaar莉莎市集主辦人Joely引發公益想法，改良市面上流行的麻繩編織袋，自己編製出200個環保提袋，要免費贈與民眾，邀請大家一起用時尚好看的袋來少用塑膠袋。