公益宣導少用塑膠袋　莉莎市集手編麻繩編織袋相贈

為了提高民眾自備提袋的意願，熱心舉辦環保二手市集的莉莎市集主辦Joely，運用自己巧手改良做成時尚麻繩編織提袋，同時結合台南安平地區四家餐飲業者，從7/4至7/15辦理消費優惠的贈送活動，呼籲民眾減少塑膠用品為環保用心，也期盼宣傳雲嘉南地區共襄盛舉一起少用塑膠類提袋。
有鑑於今年初政府擴大禁止提供免費塑膠袋管制範圍政策，讓許多民眾得習慣自備環保購物袋，讓在台南安平的環保二手市集LisaBazaar莉莎市集主辦人Joely引發公益想法，改良市面上流行的麻繩編織袋，自己編製出200個環保提袋，要免費贈與民眾，邀請大家一起用時尚好看的袋來少用塑膠袋。
▲改良做成的手工麻繩編織提袋輕巧便利。（圖／六巷茶品提供)
莉莎市集結合在地四家餐飲業者，籌辦發起「臺南人的少用塑膠袋計畫」，只要在各店家活動期間，於BORN 2 HER Cafe、不刈樣、六巷現調茶品、有邑家 Home from Home Cafe不限金額，每日消費的前十多位客人，將此活動公開分享到自己臉書頁面並出示店家，再於活動簽名板上簽名即可獲得贈品。
為推廣讓更多人使用，提高民眾自備提袋的意願，運用較環保的麻繩編織做成簡便提袋，粗估一年至少減少1,000個以上的塑膠袋使用，讓消費者、店家、地球環境三方都受益，因此也期盼宣傳雲嘉南地區民眾共襄盛舉，加入一起少用塑膠類提袋的行列。