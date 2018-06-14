台灣金聯推動台中毛胚商場活化 今天簽約

台灣金聯預估，柳川大樓整建將於2019年底完工，屆時將成為擁有280個房間的星級酒店，可望成為柳川親水廊帶的新地標，為地方增添觀光新動力。

鄭明華表示，台中柳川大樓地下1層至地上10層產權為台灣金聯所有，因建物量體過大，如能尋求具有信譽且有豐富經營能力的業者合作，必能創造開發效益。今天台灣金聯與宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店集團子公司鳳凰酒店管理顧問公司簽訂租賃契約，租期20年，預計將共同投入超過7億元整建。

台灣金聯公司代理總經理郭文進表示，柳川大樓的整建除可增加台灣金聯租金收入外，同時可提振地方觀光產值、稅收及增加就業機會，創造公私部門多贏結局。同時，柳川大樓整建是台灣金聯繼台東知本金聯世紀酒店，與業者共同出資將閒置資產整理活化成為星級酒店的另一案例，必定深受台中市政府及當地民眾歡迎。

鄭明華指出，台灣金聯本次與長榮鳳凰共同合作活化資產，加上配合台中市中區再造計畫，如柳川藍帶水岸親水河道、綠空鐵道軸線工程、綠川水岸廊道、台中州廳古蹟博物館等，讓台中舊城區風華再現。（編輯：趙蔚蘭）1070614