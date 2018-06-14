台中到東京首航 林佳龍盼載來更多日客

（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中與東京直飛航班今天啟航，台中市長林佳龍搭乘首航班機抵達東京成田機場後指出，透過台中與東京航班的開通，希望載來更多日本旅客到中台灣旅遊，尤其是參觀台中花博。

台中直飛東京直飛航班今天起天天有航班，林佳龍與華航集團董事長何煖軒等人，上午搭乘首航班機，中午抵達成田機場，並與駐日代表謝長廷一起參加華信航空在成田機場舉辦的首航典禮及剪綵儀式，成田機場內也開始播放台中花博的宣傳影片，吸引過往旅客駐足觀賞。

林佳龍表示，以前要搭到東京的早班機，常要三更半夜就起床準備，前往桃園機場，台中到東京直航後，中部地區的民眾可省下不少舟車勞頓的時間，像他今天一早從台中搭機，就比過去多睡了3個小時。