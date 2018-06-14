公股加入金融整併？財長：樂觀其成　但財政部不會主動推

金管會將鬆綁法規，鼓勵以金控為主體的金融整併，但只限「民民併」，市場認為金融整併若不碰公股，怎麼併都沒有用，效果有限。對此，財政部長許虞哲14日表示，若公股行庫認為整併效果很好、綜效很高，「當然，我們樂觀其成」，不過，他也強調，財政部不可能主動推，「我們是公股管理機關，不是實際經營，不可能先跳下去，9家公股必須自己評估」。

許虞哲表示，金管會主委顧立雄講的很清楚，這次推動金融整併只有「民民併」，而效果好不好現在還言之過早，也可能效果很好。至於公股未來會不會加入？就公司治理來看，如果整併效果好、綜效提高，「當然，我們樂觀其成」，但還是以金管會所說，先以「民民併」為優先。