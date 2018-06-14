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公股加入金融整併？財長：樂觀其成　但財政部不會主動推

記者顏真真／台北報導2018/06/14 16:57
▲財政部長許虞哲。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.14)
▲財政部長許虞哲。（圖／記者顏真真攝 , 2018.6.14)

金管會將鬆綁法規，鼓勵以金控為主體的金融整併，但只限「民民併」，市場認為金融整併若不碰公股，怎麼併都沒有用，效果有限。對此，財政部長許虞哲14日表示，若公股行庫認為整併效果很好、綜效很高，「當然，我們樂觀其成」，不過，他也強調，財政部不可能主動推，「我們是公股管理機關，不是實際經營，不可能先跳下去，9家公股必須自己評估」。

許虞哲表示，金管會主委顧立雄講的很清楚，這次推動金融整併只有「民民併」，而效果好不好現在還言之過早，也可能效果很好。至於公股未來會不會加入？就公司治理來看，如果整併效果好、綜效提高，「當然，我們樂觀其成」，但還是以金管會所說，先以「民民併」為優先。

對於財政部是否可能主動推動公股加入金融整併？許虞哲強調，「財政部不可能主動」，要不要整併，公股自己要看清楚，不管是公公併或公民併，「我們是公股管理機關，不是實際經營者，不可能先跳下去，現在9家公股要如何？必須自己本身先評估，自己最清楚未來走向」。

針對兆豐銀、第一銀行評估與中華電信籌組國家隊申設純網銀？許虞哲也說「樂觀其成」，事實上9家公股行庫資產各方面都不錯，希望與其他企業結合，財政部樂觀其成。

至於金管會主委顧立雄日前表示，未來從金管會卸任的官員，都禁止派任到政府國營事業的公股代表，這是否影響財政部未來公股管理？許虞哲指出，現在公股行庫董事長、總經理都是行政院指派，因此，最後權限還是在行政院，由行政院核定。

關鍵字金金併整併公股金管會財政部顧立雄許虞哲
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