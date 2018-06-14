新北觀光工廠輕旅行　首創毛小孩同遊

新北市拼觀光，今(107)年結合20家觀光工廠及產業文化館，共同推出「童話夢工廠—2018新北觀光工廠輕旅行」，除了一日暢遊兩間觀光工廠的超值遊程外，還全國首創毛小孩同行的特色行程，及夜宿露營車的豪華二日遊，要搶攻暑假親子出遊商機。
新北市經濟發展局表示，今年除了有年年秒殺的一日遊行程外，更再升級為深度「愛麗絲夜未眠」二日遊，與新北市知名森林遊樂區以及市府BOT的購物中心限量祭出2場次，讓市民朋友可以日遊觀光工廠，夜宿夢幻露營車小屋，加碼體驗蝶古巴特和造型麵包等手作活動，還有不可或缺的Shopping Time，1次滿足多種願望的豐富遊程，每人2千元有找。
至於一日遊「彼得潘逍遙遊」推出56場次，包含50場399元「幸福超值團」、限量6場次599元「夢幻特色團」供民眾挑選各式理想遊程，並首次於8月份開放5場次「揪團趣方案」，相揪親朋好友只要滿32人即符合團體報名資格。此外，今年更推出小型寵物也能同行的特色遊程，除了可以帶著心愛寵物一起遊逛觀光工廠外，飼主還能為毛小孩親手製作美味餐點與可愛服飾。
新北市長朱立倫表示，今年5月國際亮點觀光工廠結果出爐，新北市的觀光工廠再次入選，市府除投入輔導資源，也創造更多產業觀光商機。今年輕旅行特別以親子最喜歡的童話為主題：「彼得潘逍遙遊—1日遊」、「愛麗絲夜未眠—2日遊」以及「辛巴達尋寶趣—自由行」，讓童話主角們帶領著民眾遊歷一場夢幻之旅。
新北市產業觀光促進發展協會理事長洪啓峰，今年針對喜歡自由行的遊客，特別規畫套票商品內含6家觀光工廠DIY體驗遊程、兌換3份觀光工廠伴手禮，總價值1,200元只賣899元，此外搭配與指定的20家新北觀光工廠AR吉祥物場景合照，上傳至「新北市觀光工廠」FB粉絲專頁，集滿4張合照即可兌換超值福袋1組。
「童話夢工廠—2018新北觀光工廠輕旅行」活動將分為2梯次報名，7月份活動場次06 月15日中午12點開放報名；8月份活動場次7月16日開放報名，活動網頁http://www.accupass.com/go/ntpchappysummer2018。