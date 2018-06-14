新北觀光工廠輕旅行　首創毛小孩同遊

新北市拼觀光，今(107)年結合20家觀光工廠及產業文化館，共同推出「童話夢工廠—2018新北觀光工廠輕旅行」，除了一日暢遊兩間觀光工廠的超值遊程外，還全國首創毛小孩同行的特色行程，及夜宿露營車的豪華二日遊，要搶攻暑假親子出遊商機。

新北市經濟發展局表示，今年除了有年年秒殺的一日遊行程外，更再升級為深度「愛麗絲夜未眠」二日遊，與新北市知名森林遊樂區以及市府BOT的購物中心限量祭出2場次，讓市民朋友可以日遊觀光工廠，夜宿夢幻露營車小屋，加碼體驗蝶古巴特和造型麵包等手作活動，還有不可或缺的Shopping Time，1次滿足多種願望的豐富遊程，每人2千元有找。