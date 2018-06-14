長實有能力收購APA 野村、美銀美林喊買 目標價8

目前無法確定會否達成任何協議、會否提交正式具約束力建議或交易會否進行。每股作價 11 澳元，有溢價 33%。有關建議收購預計涉資 130 億澳元 (約港幣 772 億元)。

根據該無約束力建議，財團或長實擬通過協定安排方式，按每 1 份合訂證券 11 澳元的現金代價，向 APA 集團證券持有人收購 APA 集團 100% 已發行合訂證券。

長實集團 (1113-HK)、長江基建 (1038-HK) 及電能 (0006-HK) 合組財團，要約以港幣 770 億元收購澳洲天然氣管道商 APA 集團，美銀美林、野村給予長實「買入」評級，目標價港幣 81 元。

野村發表報告指出，收購價為每單位 11 澳元，溢價 33%，對 EBITDA 倍數為 8.3 倍屬吸引，長實集團擁有 1.5 萬公里天然氣管道，占澳洲全國一半，有強大的經常性現金流，EBITDA 比率達 64%。因此，報告認為，長實有能力收購 APA，給予「買入」評級。

美銀美林也發表研究報告，稱對長實集團擬購 APA Group 初步看法正面，若最終交易作價是每股 11 澳元，該行預計將為集團帶來更多現金流，不過獲利影響將為「中性」，因為折舊開支龐大。

美銀美林重申長實集團「買入」評級，目標價港幣 81 元，並稱該股估值吸引，重建和記大廈及收購基建資產將令該股價值提升。

該行表示，並不認為上述收購會影響長實集團長期的回購政策，但與交易相關的限制於短期內或值得關注。