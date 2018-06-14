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中國製假冒美國製 美國軍靴商5主管被判刑

中央社2018/06/14 16:32
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北14日電）美國軍靴製造商威爾可（Wellco）先前將「中國製造」的軍靴假冒為「美國製造」，進而供應美軍，涉案的5名高層主管依詐欺、走私等罪名，被判處6個月有期徒刑至緩刑5年不等。

美聯社報導，根據法院調查，自2008年12月到2012年8月間，在這5名涉案高層主管運作下，威爾可一共向美軍出售價值800萬美元（新台幣近2.4億元）的假冒美國製、實際上卻是中國製的軍靴。

報導指出，這5名主管被指控，他們要求實際製造的中國工廠，在出廠的軍靴上貼上美國國旗及「USA」標籤，但不標明真正的原產國「中國」。

此後，由於有兩批此類軍靴從中國進口時，被美國海關查扣。威爾可的高層主管遂再指示中國工廠，在軍靴上標註「中國製造」的標籤，以供美國海關查驗。待通關後再讓執行最後工序的美國工人，撕掉「中國製造」標籤再出廠。

報導直指，為了積極向美國政府兜售產品，遵守美國優先的相關法令，威爾可當時便假稱「美國製造」銷售軍靴。然事實上，鞋體及鞋墊都是「中國製造」，僅最後的黏合工序是在美國本土的工廠進行。

根據報導，威爾可曾是美國軍靴的領軍供應商，2006至2012年間，共為美國軍方供應價值1.38億美元的產品。在司法單位調查下，上述5名涉案主管於2016年9月被捕。（編輯：邱國強/林克倫）1060614

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