口湖鄉養殖漁民陳情議會　反對生產區設置太陽能場

口湖下崙養殖魚業生產區主任委員許順雄說，口湖鄉為全國唯一設立八大養殖區鄉鎮，很多年輕人回鄉投入養殖，漁業署近年更投入超過數億元經費改善養殖區養殖設施，更建設海水統籌供應系統，無奈農委會未實地現勘，僅憑一紙公告就將專業海水養殖區納入地層下陷區得申請綠能設施，主任委員許順雄擔心未來太陽能場其清洗水除含化學物質也洗除附著的重金屬粉塵，會影響實際養殖戶水質造成養殖戶不可控制的水質變因，造成臨田養殖戶巨大的放養損失。

近百位雲林縣口湖下崙養殖漁業生產區漁民，14日上午９時許，前往縣議會陳情，反對在專業養殖區設置太陽能場以捍衛生計，縣議長沈宗隆、縣議員蔡孟真、黃文祥等到場關心並聲援，縣長李進勇則在議會總質詢中場休息時，接下漁民陳情書，讓這起陳抗平和落幕。

另養殖區年輕養殖戶王博壕表示，最大問題是讓原本欲承租養殖戶承租魚塭成本從每分地年八千元漲至四萬元以上，造成養殖戶成本增加，無疑是滅農及阻止青年返鄉的失控綠能政策。

針對口湖養殖漁業生產區反對設置太陽能場陳情案，雲林縣政府發新聞稿做出回應，養殖漁業生產區和綠能專區重疊問題，業經農委會公告排除綠能專區在生產區的重疊範圍，以致目前已無重疊情形；另外，太陽能場清洗含化學物質和中金屬污染顧慮，縣府在核發同意書上，特別加註光電設施清潔保養時，僅限使用輕水清洗，如業者違反時，及廢止容許同意書等等，並依相關法規處分，以確保養殖漁業生產區漁民權益。

另外為保障生產區漁民權益，雲縣府自107年5月15日，已不再受理原重疊競合範圍的農地申請地面型綠能設施容許使用，以減輕生產區漁塭承租成本衝擊，同時將詳細檢討揚值漁業生產區是否有重新調整必要，爾後再將檢討結果提報縣府轉農委會辦理後續審查公告事宜