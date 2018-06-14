東莞下藥丟包害死友人遭重判 全案撤銷發回

（中央社記者王揚宇台北14日電）黃姓男子與何姓女子有債務糾紛，夥同陳男在中國東莞讓何女吃安眠藥後棄置路邊。何女被人送醫後不治，二審分別判處他們15年及12年徒刑；全案經上訴，最高法院今撤銷發回更審。
最高法院新聞稿指出，黃男因借款給何女，卻因久未清償，而心生不滿，與陳姓男子於民國104年9月19日，在中國東莞市的自小客車內，由黃男拿摻有安眠藥成分使蒂諾斯（Zolpidem）的飲料給何喝。
等何女藥效發作陷入昏睡狀態後，再與陳男共同將被害人載往東莞市某廢棄物處理中心的路邊棄置；棄置過程中，何女的左下腹部產生瘀傷、四肢挫擦傷等傷勢。
由於棄置地點偏僻，不易為人發覺，導致何女體內器官組織因未能及時救治受有損壞；雖然何女後來被人發現送醫治療，仍於同月22日凌晨，因服食Zolpidem中毒引發多器官組織出血水腫並繼發感染，導致多器官功能衰竭不治死亡。
彰化地方法院一審在106年2月依傷害致人於死罪判處黃男15年徒刑、陳男12年徒刑；全案經上訴，二審台灣高等法院台中分院於今年3月駁回上訴。
全案上訴到最高法院，法官認為原審對於黃男、陳男把何女遺棄的行為置而不論，且對何女在遭棄置時所受的傷害到底是如何造成等情形，並未釐清、剖析明白，有判決理由不備的違法。因此最高法院今天將全案撤銷發回台中高分院更審。（編輯：方沛清）1070614