NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈美人魚泳裝免費玩　飯店消暑提案「粽」情到家扶　溫馨「粽」香8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
地方

文大宿舍議題延燒　侯友宜：歡迎北市都發局再度來會勘

記者陳志仁／新北報導2018/06/14 16:50
▲侯友宜沉重的表示，選舉年就會有這類一再扭曲事實的情節發生，他很遺憾。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.14）
▲侯友宜沉重的表示，選舉年就會有這類一再扭曲事實的情節發生，他很遺憾。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.14）

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲的土地，租借給文化大學作為學生宿舍的議題持續延燒；侯友宜強調，歡迎台北市都發局再度到現場了解，也希望都發局能在最快的時間內，表達主管機關的立場。

侯友宜表示，5、6年前就有這個議題，當時台北市議員跟台北市政府都有充分的討論，經過這幾年、選舉到了，大家更用心的檢視這個議題；此外，他歡迎任何人來瞭解，「也歡迎台北市都發局再度現場了解」，到底是不是適合文大用這樣的方式使用，歡迎大家、都發局來現場勘驗。

新北市政府副秘書長邱敬斌12日與台北巿都發局副局長張剛維會面，敏感的時機，引發外界諸多的揣測；侯友宜笑笑回應，「我不知道這件事！我真的不知道！謝謝大家」；另台北市長柯文哲有提及這件事嗎？侯友宜認為，這件事不用做什麼的討論，依法該這麼做，就怎麼做。

民進黨台北市議員王威中今日召開記者會，拿出相關的資料指出，文大大群館宿舍的土地，是在侯友宜婚後，侯家才購入、合併，與之前「娘家財產、婚前就取得」的說法有出入；侯友宜則回應，「那塊地原本就是我們任家的，權狀都是我們娘家的」。

台北市政府認為土地的使用違規？侯友宜說，5、6年前，時任台北市議員李慶元、新北市議員金介壽及台北市政府的官員到現場認定，當時要求文大要補辦公安申報，文大也補辦公安申報，同時也發文說沒有問題，「這部分我們都尊重！」如果都發局要重新的勘查，我們也十分的樂意！

侯友宜認為，可理解公眾人物在選舉中，一定會面臨嚴格的檢驗，但是多年來相關的公文證明一切合法，現在卻無端冒出一堆問題，縱然現在的大群館產權雖屬太太家族共同持有，但他與家人願意就主管機關或文化大學的意見配合辦理，也希望主管機關能明確地澄清說明。

關鍵字侯友宜任美玲j文化大學民進黨台北市議員王威中柯文哲
新北觀光工廠輕旅行　搶攻親子商機東勢警版NBA　臥虎藏龍在山城

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan