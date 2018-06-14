文大宿舍議題延燒　侯友宜：歡迎北市都發局再度來會勘

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲的土地，租借給文化大學作為學生宿舍的議題持續延燒；侯友宜強調，歡迎台北市都發局再度到現場了解，也希望都發局能在最快的時間內，表達主管機關的立場。
侯友宜表示，5、6年前就有這個議題，當時台北市議員跟台北市政府都有充分的討論，經過這幾年、選舉到了，大家更用心的檢視這個議題；此外，他歡迎任何人來瞭解，「也歡迎台北市都發局再度現場了解」，到底是不是適合文大用這樣的方式使用，歡迎大家、都發局來現場勘驗。
新北市政府副秘書長邱敬斌12日與台北巿都發局副局長張剛維會面，敏感的時機，引發外界諸多的揣測；侯友宜笑笑回應，「我不知道這件事！我真的不知道！謝謝大家」；另台北市長柯文哲有提及這件事嗎？侯友宜認為，這件事不用做什麼的討論，依法該這麼做，就怎麼做。
民進黨台北市議員王威中今日召開記者會，拿出相關的資料指出，文大大群館宿舍的土地，是在侯友宜婚後，侯家才購入、合併，與之前「娘家財產、婚前就取得」的說法有出入；侯友宜則回應，「那塊地原本就是我們任家的，權狀都是我們娘家的」。
台北市政府認為土地的使用違規？侯友宜說，5、6年前，時任台北市議員李慶元、新北市議員金介壽及台北市政府的官員到現場認定，當時要求文大要補辦公安申報，文大也補辦公安申報，同時也發文說沒有問題，「這部分我們都尊重！」如果都發局要重新的勘查，我們也十分的樂意！
侯友宜認為，可理解公眾人物在選舉中，一定會面臨嚴格的檢驗，但是多年來相關的公文證明一切合法，現在卻無端冒出一堆問題，縱然現在的大群館產權雖屬太太家族共同持有，但他與家人願意就主管機關或文化大學的意見配合辦理，也希望主管機關能明確地澄清說明。