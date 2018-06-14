文大宿舍議題延燒　侯友宜：歡迎北市都發局再度來會勘

國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美玲的土地，租借給文化大學作為學生宿舍的議題持續延燒；侯友宜強調，歡迎台北市都發局再度到現場了解，也希望都發局能在最快的時間內，表達主管機關的立場。

侯友宜表示，5、6年前就有這個議題，當時台北市議員跟台北市政府都有充分的討論，經過這幾年、選舉到了，大家更用心的檢視這個議題；此外，他歡迎任何人來瞭解，「也歡迎台北市都發局再度現場了解」，到底是不是適合文大用這樣的方式使用，歡迎大家、都發局來現場勘驗。

新北市政府副秘書長邱敬斌12日與台北巿都發局副局長張剛維會面，敏感的時機，引發外界諸多的揣測；侯友宜笑笑回應，「我不知道這件事！我真的不知道！謝謝大家」；另台北市長柯文哲有提及這件事嗎？侯友宜認為，這件事不用做什麼的討論，依法該這麼做，就怎麼做。